Летом «Победа» будет летать из Перми в Батуми

14:12 | 4.03.2019

С 6 июня лоукостер «Победа» открывает прямой регулярный рейс из Перми в Батуми – черноморский курорт Грузии. Запланировано три рейса в неделю, выполнять их будут Boeing 737-800. Билеты уже в продаже.



Авиакомпания планирует перелеты по маршруту Пермь – Батуми – Пермь с июня до конца сентября. По вторникам, четвергам и субботам в 20:55 самолеты отправятся из Перми и прибудут в аэропорт «Батуми» в 22:30. Обратный рейс – по средам, пятницам и воскресеньям в 23:20, прибытие в «Большое Савино» – в 04:55. Время местное для всех аэропортов.



Отметим, город Батуми расположен на юге Грузии на восточном побережье Черного моря и является курортной столицей Грузии.