В Прикамье впервые адаптировали спектакль для людей с нарушениями зрения

13:58 | 4.03.2019

Впервые в Прикамье покажут спектакль, адаптированный для людей с нарушениями зрения. 7 марта в Пермском академическом Театре-Театре состоится тифлопремьера. На спектакле «Анна Каренина» специально для гостей с нарушениями зрения будет впервые организовано тифлокомментирование. Первыми гостями спектакля в новом формате станут 10 пермяков.



Тифлопремьера стала возможной благодаря совместному проекту Театра-Театра, Пермской краевой специальной библиотеки для слепых и благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» (Москва).



В конце 2018 года специально для реализации проекта Театр-Театр приобрел два типа оборудования – комплект портативной системы тифлокомментирования и принтер Брайля.



Принтер Брайля позволяет печатать на специальной бумаге рельефно-точечным шрифтом театральные программки и другие информационные буклеты. К предстоящей тифлопремьере программки будут напечатаны на оборудовании библиотеки (оно позволяет совмещать два шрифта – укрупненный для слабовидящих и рельефно-точечный для незрячих). В планах специалистов Театра-Театра – внедрить приобретенный принтер в работу, чтобы обеспечивать особенных зрителей ТТ особенными программками.



Комплект для тифлокомментирования – это специальная аппаратура, которая обеспечивает передачу сигнала к блокам беспроводных приемников в цифровой форме, с минимумом помех и шумов. В комплекте 1 цифровой портативный передатчик для тифлокомментатора и 10 цифровых приемников с наушниками для зрителей. Кстати, в базе театра есть дополнительное количество наушников, они используются в спектакле «Бал». Так что в перспективе спектакли ТТ с тифлокомментариями сможет одновременно посещать больше 10 зрителей с особенностями здоровья.



Профессиональный тифлокомментатор, заместитель директора по библиотечной работе Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Ибрагимова рассказала, что перед тифлопремьерой было проделана большая работа. «Чтобы театр смог принимать группы слабовидящих гостей, была проведена длительная подготовка. Я несколько раз смотрела «Анну Каренину», брала спектакль в записи, чтобы смотреть дома, – на написание тифлокомментариев мне понадобилось 2 месяца. Такая предварительная работа необходима, потому что тифлокомментатор не имеет права во время спектакля своим голосом перекрывать реплики персонажей. Поэтому так важно заранее подготовиться – написать лаконичные, емкие и грамотные поясняющие тексты», – отметила трифлокомментатор.



За месяц до мероприятия было проведено тестирование оборудования с одним слабовидящим посетителем библиотеки. Он отметил, что без тифлокомментариев вряд ли бы понял суть спектакля. «Анна Каренина» – постановка современная, у нее особенное визуальное оформление. Поведение, эмоции героев требуют комментирования. Например, в одном эпизоде Анна Каренина говорит, кружась в танце. С описанием этого движения монолог героини воспринимается гораздо точнее.



Главный администратор Театра-Театра Лариса Москалева рассказала, что первыми гостями станут постоянные посетители библиотеки, которые любят театр и хотят приобщиться к этому виду искусства. «Сбор и доставку группы обеспечат сотрудники библиотеки. Мы встретим гостей в холле, до начала спектакля проведем их на сцену, чтобы они смогли тактильно познакомиться с декорациями, «на ощупь» оценить масштаб сцены. Затем они займут свои места в зале, тифлокомментатор начнет рассказывать о постановке. Комментарии в своих наушниках зрители будут слышать весь спектакль», — отметила представительница театра.



В рамках проекта 7 организованных групп смогут побывать на спектакле «Анна Каренина» с тифлокомментариями. Для особенных зрителей эти показы бесплатные. 50% стоимости билетов и приобретение оборудования взял на себя Театр-Театр, 50% цены билетов и оплату работы тифлокомментатора – фонд «Искусство, наука и спорт».



Отметим, в феврале 2017 года, накануне спектакля «Травиата», показанного в рамках «Золотой маски», на генеральной репетиции оперы было организовано тифлокомментирование. Это было первое в России тифлокомментирование оперы. Теперь, благодаря новому оборудованию, появилась возможность внедрения этой услуги на постоянной основе.