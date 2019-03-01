В Перми прошло торжественное открытие турнира по баскетболу на кубок депутата Госдумы Игоря Сапко

13:28 | 4.03.2019

В пятницу, 1 марта, в ФОКе «Победа» состоялось торжественное открытие турнира по баскетболу среди юношеских команд общеобразовательных организаций в рамках проекта «С Думой о детях» на кубок депутата Государственной Думы Российской Федерации Игоря Сапко.



Спортивное мероприятие в рамках проекта «С Думой о детях» проходит впервые. Турнир по баскетболу добавлен в программу проекта по многочисленным просьбам ребят.



В ФОКе «Победа» собрались 32 команды - это сборные юношей общеобразовательных учреждений Перми в возрасте 15-18 лет. Ребят бурно поддерживали зрители на трибунах, их одноклассники и педагоги.



Поприветствовать юных баскетболистов пришли депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко, заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева, президент федерации баскетбола Пермского края, депутат Пермской городской Думы Сергей Богуславский и бронзовый призер зимних Олимпийских игр, член общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Пермском крае Светлана Высокова.



«Отрадно, что проект получил новый виток своего развития, появилась и спортивная составляющая! И это не случайно, у нас в Пермском крае баскетболом занимаются более 32 тысяч мальчишек и девчонок, это самый популярный и любимый вид спорта, – отметил Игорь Сапко. – Я очень рад, что министерство спорта региона, федерация баскетбола и администрация города меня в этом поддержали! Ведь спорт – это состязание личностей, способ проявить свои лидерские качества и показать способность работать в команде. Думаю, игры будут яркими, а победит, как всегда, сильнейший!»



Сергей Богуславский отметил, что очень рад появлению нового спортивного события в жизни Прикамья. «Уверен, что из многих ребят вырастут настоящие чемпионы, будущие игроки нашей главной баскетбольной команды края!» – подытожил Сергей Станиславович.



В свою очередь Людмила Гаджиева отметила спортивные успехи города Перми и пожелала командам удачи, честной борьбы и победы.



«У нас много спортивных инициатив, мы действительно город спорта! Мы один из первых городов в стране, где активно набирает обороты Лига школьных спортивных клубов и единственный город, где создана Лига дошкольных спортивных клубов. Мы этим очень гордимся!» – подчеркнула Людмила Гаджиева.



Промежуточные игры турнира пройдут в течение марта на базе общеобразовательных учреждений города Перми, а финал состоится в апреле.



Отметим, проект «С Думой о детях» - это системный комплекс мероприятий для активных школьников и лидеров ученического самоуправления, где ребята получают знания в сфере государственно-общественного управления. Проект реализуется в городе Перми с марта 2017 года по инициативе и при активном участии Игоря Сапко, депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия», первого заместителя председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.



В рамках проекта старшеклассники приобщаются к общественно-политической жизни, получают управленческие и лидерские навыки, знакомятся с работой органов власти, проводят исследования по данной тематике, а также применяют полученные знания на практике: организуют выборные кампании в органы школьного самоуправления, конкурсы спикеров, проходят профессиональные пробы в органах власти всех уровней на основании подписанных соглашений.



На сегодня в проекте участвуют 34 муниципальные общеобразовательные организации города Перми.