Главная Масленица Перми пройдет перед Театром-Театром

12:46 | 4.03.2019

10 марта пермяков приглашают на большие гуляния на площади перед Театром-Театром. Здесь появится Масленичный городок с тематическими фотозонами и временными арт-объектами.



В последний день Масленичной недели по народным традициям принято прощаться с зимой и встречать весну. 10 марта в 13:00 на площади перед Театром-Театром начнутся праздничные мероприятия. На эспланаде пройдет «Масленичный маскарад» и «Гигантский ручеек», богатырские состязания и кукольные представления, мастер-классы для детей. Праздничную атмосферу создадут бродячие скоморохи-циркачи, артисты, фокусники, «огненные» люди и ростовые фигуры. Кроме того, на эспланаде разместится площадка уличного театра огня. Свою работу продемонстрируют и кузнецы из «Гильдии мастеров Урала». Праздник завершится сожжением чучела Масленицы. Гуляния закончатся в 19:00.