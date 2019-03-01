Пермский сетевой IT-университет набирает слушателей

12:36 | 4.03.2019

Пермский сетевой IT-университет запускает первую образовательную программу «IoT за 24 часа». Вести занятия будут преподаватели физического факультета ПГНИУ и специалисты одного из ведущих производителей оборудования для спутникового мониторинга транспорта Galileosky. Старт программы — 16 марта.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что Прикамье — это точка на карте России, где очень активно развивается цифровая экономика. Одним из основных ограничений для цифровизации является нехватка кадров, для подготовки специалистов в регионе ведется серьезная работа. Для этого, в том числе, создан IT-университет.



Основная задача сетевого IT-университета – организационно и методически сопровождать разработку актуальных, практикоориентированных программ дополнительного образования в сфере IT. «IT-университет работает на распространение новых IT-компетенций внутри региона, объединение региональных образовательных ресурсов и выстраивание сетевого взаимодействия с внешними центрами IT-компетенций — основ, а также между образовательными учреждениями и компаниями», — отметил министр информационного развития и связи Игорь Никитин.



«Мы выстраиваем процесс таким образом, чтобы квалификационный запрос компаний совпадал с образовательным предложением», – подчеркивает советник заместителя председателя правительства Пермского края Суханова Полина.



Деятельность проектного офиса по созданию IT-университета началась в середине ноября 2018 года c процесса формирования запроса на программы дополнительного образования от представителей бизнеса. Сейчас это возможность получить прикладные знания по самым востребованным IT-специальностям и устроиться на работу мечты, ведь главная задача межвузовского образовательного проекта — целевая подготовка кадров для ведущих пермских IT-компаний. Лучшие участники первого модуля смогут пройти стажировку в Galileosky.



Подать заявку на обучение могут студенты вузов и сузов и молодые специалисты. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Обучение в сетевом университете бесплатное.



Пермский сетевой IT-университет — совместный проект ПНИПУ, ПГНИУ, Пермского филиала НИУ «ВШЭ», правительства Пермского края, краевого министерства образования и министерства информационного развития и связи, а также ведущих пермских IT-компаний.



Каждая программа-траектория сетевого университета поддержана несколькими пермскими профильными IT-компаниями. Все знания, которые получат студенты сетевого университета, — прикладные. Но это не только передача знаний, а знакомство с рабочим процессом и ролями специалистов в компании-постановщике кейсов: от специалиста по тестированию до руководителя проектов.



Партнерами и экспертами межвузовского проекта уже стали компании GalileoSky, INSYTE Electronics, ЭР-Телеком Холдинг, ITPS, Swan, Lykke, ПНППК, EAE-Консалт, ИВС, PARMA Technologies, Macrosсop, Квантек, RealtimeBoard, Пермэнерго. Эти компании заинтересованы в том, чтобы к ним приходили подготовленные стажеры и молодые специалисты, которых не нужно дополнительно обучать практическим навыкам внутри компании.



Узнать больше о Пермском сетевом IT-университете и его программах можно на сайте perm-itnetwork.ru или в группе Telegram t.me/ITEducationalNetwork.