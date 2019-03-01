В Перми уничтожили более 300 килограммов сыра

12:25 | 4.03.2019

1 марта 2019 года Пермская таможня, транспортная прокуратура и краевое Управление Россельхознадзора провели таможенный осмотр помещений и территорий в розничной сети продовольственных магазинов в Перми. Была выявлена запрещенная к ввозу в РФ продукция – сыр из Италии, Германии, Франции, Австрии, Польши, Нидерландов, всего 19 видов, сообщает Пермская таможня.



На товаре и на этикетках с надписями на иностранном языке были указаны страны происхождения сыра. В ходе проверки не были представлены товаросопроводительные и разрешительные документы на продукцию. Сыр изъяли и уничтожили на полигоне ТБО в Софронах. Общий вес продукта составил 332,015 кг.



О фактах продажи санкционных товаров жители Перми и Прикамья могут сообщить на круглосуточную «горячую линию»: (342) 238-72-27.