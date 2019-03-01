Погода в Перми будет переменчивой

12:12 | 4.03.2019

Сейчас в столице Прикамья -12 градусов, солнечно. Сегодня, 4 марта, днем в Перми будет около -8°C, ночью столбик термометра может опуститься ниже -20°C.



Завтра будет около -6°C, ночь вновь будет холодной. В среду, 6 марта, потеплеет: температура воздуха может подняться до +3°C. Похолодание ожидается в четверг, ночью температура упадет до -11°C. В пятницу ожидается около -5°C, а в конце недели вновь ожидается оттепель.