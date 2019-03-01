В Прикамье осудили мать, оставившую малолетних детей одних

14:18 | 3.03.2019

Суд вынес приговор 26-летней жительнице Осы. Женщина признана виновной в оставлении в опасности, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Мать девочки 2014 года рождения и мальчика 2016 года рождения жила с ними в комнате общежития. Как установили следствие и суд, ночью 25 августа прошлого года женщина надолго оставила их в комнате без присмотра, причем окно было открыто. Днем девочка забралась на подоконник и сидела у окна. Ребенок мог выпасть и получить травмы. Несчастье предотвратили сотрудники полиции: они проникли в комнату и обезопасили детей.



Суд назначил женщине наказание в виде 250 часов обязательных работ.