За три года в развитие территорий Усолья вложат 900 млн рублей

14:09 | 3.03.2019

В пятницу, 1 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников провел встречу с главой Березниковского городского округа Сергеем Дьяковым. Обсуждались вопросы развития территории после объединения Усольского района с Березниками.



Губернатор подчеркнул, что Березники – один из крупнейших городов по реализации проектов. В муниципалитете стоят задачи по развитию микрорайона Любимов, здесь активно ведется строительство транспортной инфраструктуры, например, ведется строительство дороги, соединяющей Березники с Соликамском, развивается социальная инфраструктура. «Задач действительно много, но один из важных для Березников и края проектов – объединение с Усольем. Так получилось, что Усольский район по темпам развития, по качеству жизни людей существенно отставал от Березников: отсюда и появилась инициатива о присоединении территории. Хорошо, что жители и депутаты территорий поддержали эту идею. И сейчас важно, чтобы люди быстро почувствовали результат от объединения», — отметил глава Прикамья и добавил, что объем средств, сэкономленных в результате объединения и с учетом краевого софинансирования, составит 336 млн рублей. Это деньги будут дополнительно направлены на развитие муниципалитета.



По словам главы городского округа, в планах муниципальных властей в общей сложности за три года инвестировать в инфраструктуру территорий Усолья 900 млн рублей. В частности, на эти средства будут закуплены и установлены игровые комплексы в детских садах, построены сельские клубы, профинансированы автобусные межпоселковые рейсы.



Также в городском округе приведут в порядок коммунальные сети. «Трехлетнюю программу по организации освещения мы запланировали реализовать за год. На освещение Усолья будет направлено 22 млн рублей. Большие работы запланированы по приведению в порядок системы тепло- и водоснабжения», — отметил Сергей Дьяков. При этом муниципальные власти делают акцент на формировании равных условий на получение коммунальных услуг на территории всего городского округа. Уже сейчас стоимость водоснабжения для жителей Усолья снижена на 10 рублей за кубометр. В будущем предполагается, что стоимость всех услуг в округе будет одинаковой. В планах строительство и ремонт систем водоснабжения в более чем 20 населенных пунктах, например, в городе Усолье, п. Пыскор и п. Орел, а также п. Волгулка отремонтируют сети водоснабжения, в нескольких населенных пунктах отремонтируют скважины.



Кроме того, в Усолье обновят электросети, построят новую подстанцию, чтобы электричество поступало в дома без перебоев.



В планах муниципальных властей усилить и работу по расселению жителей из аварийного жилья. Такой статус в Усолье присвоен 29 домам, в них проживает почти 400 человек. Заявки на ликвидацию домов уже направлены как в региональную, так и в федеральную программы. Глава Прикамья попросил обратить внимание, чтобы при реализации программы учитывался принцип комплексного подхода.



Также губернатор Прикамья и глава Березниковского городского округа обсудили культурно-досуговые возможности жителей муниципалитета. Глава Прикамья попросил проработать вопрос организации кинопоказов, чтобы жителям округа не приходилось ездить в Пермь ради похода в кино. Сергей Дьяков ответил, что в планах на этот год приобрести проектор и организовать кинопоказы.



С прошлого года реализуется проект «Узнай город». Детей из Усолья бесплатно возят в бассейны, библиотеки, спортзалы Березников. Это дает возможность ребятам узнать, что есть в городе, и показать, что они тоже могут этим всем пользоваться. А в марте в Березниках откроется лаборатория робототехники, в которой дети смогут научиться моделированию, работе на 3d-принтере и работе на современных компьютерах.



Также глава Прикамья заявил, что в планах краевых властей разработать план развития Усольского историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское». По словам губернатора, после разработки концепции и проведения публичных слушаний это место сможет стать еще одним центром притяжения туристов не только на карте Пермского края, но и карте России. В завершение встречи губернатор передал Сергею Дьякову обращения граждан, направленные через портал «Управляем вместе» и Инстаграм. Максим Решетников отметил, что с жителями нужно плотно работать.