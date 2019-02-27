Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

19:49 | 1.03.2019

Губернатор: власти Гремячинска должны сосредоточиться на решении коммунальных вопросов и развитии социалки

В четверг, 28 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников провел встречу с главой Гремячинского городского округа Алексеем Гребенщиковым. Это совещание стало вторым с главами объединенных в 2018 году территорий. Накануне состоялась аналогичная встреча с главой Горнозаводского городского округа Александром Афанасьевым.

Стороны обсудили программу развития муниципалитета после объединения. Глава Прикамья отметил, что за последние 2 года в муниципальном образовании уже многое сделано, в том числе при поддержке краевых властей. Так, начали приводить в порядок систему здравоохранения: было построено 3 фельдшерско-акушерских пункта, решили вопросы по кредиторской задолженности медучреждений, отремонтировали гремячинский дом культуры – место притяжения горожан. Многое сделано также по благоустройству территорий, ремонту дорог.

«Гремячинск не простая территория. Много вопросов накопилось в сфере ЖКХ, в первую очередь по системам тепло- и водоснабжения. Я посмотрел программу развития, которую вы уже обсудили с депутатами Земского собрания. Те средства, которые были сэкономлены в результате объединения, и средства софинансирования из краевого бюджета («рубль на рубль») вы планируете направить на решение коммунальных вопросов. Это правильно, но о «социалке» забывать тоже нельзя, плюс есть аварийное жилье, из которого необходимо расселять людей», – отметил губернатор.

По словам Алексея Гребенщикова, плюсы от объединения жители сразу заметили: теперь им не нужно бегать в разные зданиям, все вопросы они могут решить в одном месте. «Ключевыми вопросами, конечно, являются вопросы ЖКХ, но есть вопросы по аварийному жилью – будем решать, избавляться от руин. Конечно, займемся благоустройством, перед гремячинским домом культуры в планах разбить парк, чтобы люди могли приходить гулять всей семьей», – рассказал глава городского округа.

Также губернатор Пермского края остановился на важности общения с жителями: «Очень важно, чтобы вы выстроили работу с жителями, чтобы они вас видели, знали и понимали, что к вам можно подойти и решить все вопросы. Передаю вам обращения жителей с портала «Управляем вместе» и Инстаграма, решать запросы граждан нужно оперативно».

Отметим, по программе поддержки объединившихся территорий в общей сложности Гремячинский городской округ сможет направить на развитие дополнительно 10 млн рублей. Из них 2,1 млн рублей направлены на строительство котельной для отопления здания Дворца культуры.

Из краевого бюджета будет направлено в 2 раза больше средств на приведение в порядок дорог, чем в прошлом году: почти 19 млн в 2019 году и 22 млн рублей в 2020 году. По планам муниципалитета, средства пойдут на ремонты 6 местных дорог – в Гремячинске, Юбилейном, Шумихинском, Усьве.

За два года более 10 млн рублей по единой субсидии планируется направить Гремячинскому городскому округу на ремонты садиков, школ, школьных спортзалов.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:49 | 1.03.2019
Губернатор: власти Гремячинска должны сосредоточиться на решении коммунальных вопросов и развитии социалки

19:36 | 1.03.2019
Пермский край и ВЭБ.РФ обсудили сотрудничество в области развития городской инфраструктуры

19:30 | 1.03.2019
Минпром РФ направил в музыкальные школы Пермского края 18 новых пианино

17:52 | 1.03.2019
Руководство Кургана и ресурсоснабжающие организации сверили часы перед ремонтной кампанией

17:46 | 1.03.2019
Проект маршрутной сети Перми обсудят с жителями двух районов

17:39 | 1.03.2019
Связисты озвучили главные тенденции мобильной моды на Урале

17:27 | 1.03.2019
Прикамская спортсменка завоевала «бронзу» Кубка России по конькобежному спорту

17:05 | 1.03.2019
8 марта в Перми изменится расписание пригородных поездов

17:01 | 1.03.2019
Свердловский облсуд принял решение по аресту сотрудника УМВД Екатеринбурга

16:57 | 1.03.2019
Екатеринбуржец взыскал компенсацию за несостоявшуюся поездку в ОАЭ

16:29 | 1.03.2019
На Урале осудили машиниста и его помощника, из-за которых с рельсов сошел грузовой поезд

16:26 | 1.03.2019
Бывшая сотрудница ГИБДД Заречного предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и мошенничестве

16:18 | 1.03.2019
Юным экологам подарили беспилотники для обучения

15:59 | 1.03.2019
На Среднем Урале запускают горячую линию по профилактике кори

15:41 | 1.03.2019
Александр Высокинский продолжает борьбу с «грязьбургом»

15:24 | 1.03.2019
В Прикамье жена заплатила штраф за мужа-педофила

15:01 | 1.03.2019
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Прикамье реализуют детские идеи

14:58 | 1.03.2019
Серегей Карякин анонсировал ледовые гонки на Верх-Исетском пруду

14:48 | 1.03.2019
В Кургане орудуют мошенники под видом прокуроров

14:45 | 1.03.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала сексуального маньяка

14:45 | 1.03.2019
Пермские каратисты завоевали 22 медали на международных соревнованиях по киокусинкай

14:41 | 1.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на масленичный концерт

14:32 | 1.03.2019
Присвоили 47,9 млн рублей: на Урале организатора финансовой пирамиды осудили на три года

14:08 | 1.03.2019
На следующей неделе в Екатеринбурге закроют участок улицы Технической

14:02 | 1.03.2019
На Среднем Урале наступила календарная весна. Чего ожидать от погоды в выходные?

13:49 | 1.03.2019
Прокуратура и Роспотребнадзор проверят свердловские школы из-за сообщения о компоте с червями

13:32 | 1.03.2019
В Екатеринбурге суд оштрафовал иноагента на 300 тысяч рублей

13:27 | 1.03.2019
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания электропроводки эвакуировали школу

13:15 | 1.03.2019
В Перми наградили лучших работников больницы им. С.Н. Гринберга

13:05 | 1.03.2019
Курганмашзавод перешел под акционерный контроль госкорпорации «Ростех»

13:02 | 1.03.2019
В Пермском крае вновь проведут кадровый конкурс «Молодежный резерв Прикамья»

12:54 | 1.03.2019
В выходные в Перми продолжится снег

12:54 | 1.03.2019
Екатеринбургского полицейского по делу «крышевателей барыг» оставили под стражей

12:34 | 1.03.2019
В Зауралье врачебные пары получат по миллиону рублей на погашение ипотеки

12:28 | 1.03.2019
Екатеринбуржцев просят принять участие в опросе о создании памятника труженикам тыла

12:11 | 1.03.2019
Житель Кургана «заминировал» бар, в который его не пустила охрана





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 