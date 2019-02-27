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19:49 | 1.03.2019
Губернатор: власти Гремячинска должны сосредоточиться на решении коммунальных вопросов и развитии социалки
Стороны обсудили программу развития муниципалитета после объединения. Глава Прикамья отметил, что за последние 2 года в муниципальном образовании уже многое сделано, в том числе при поддержке краевых властей. Так, начали приводить в порядок систему здравоохранения: было построено 3 фельдшерско-акушерских пункта, решили вопросы по кредиторской задолженности медучреждений, отремонтировали гремячинский дом культуры – место притяжения горожан. Многое сделано также по благоустройству территорий, ремонту дорог.
«Гремячинск не простая территория. Много вопросов накопилось в сфере ЖКХ, в первую очередь по системам тепло- и водоснабжения. Я посмотрел программу развития, которую вы уже обсудили с депутатами Земского собрания. Те средства, которые были сэкономлены в результате объединения, и средства софинансирования из краевого бюджета («рубль на рубль») вы планируете направить на решение коммунальных вопросов. Это правильно, но о «социалке» забывать тоже нельзя, плюс есть аварийное жилье, из которого необходимо расселять людей», – отметил губернатор.
По словам Алексея Гребенщикова, плюсы от объединения жители сразу заметили: теперь им не нужно бегать в разные зданиям, все вопросы они могут решить в одном месте. «Ключевыми вопросами, конечно, являются вопросы ЖКХ, но есть вопросы по аварийному жилью – будем решать, избавляться от руин. Конечно, займемся благоустройством, перед гремячинским домом культуры в планах разбить парк, чтобы люди могли приходить гулять всей семьей», – рассказал глава городского округа.
Также губернатор Пермского края остановился на важности общения с жителями: «Очень важно, чтобы вы выстроили работу с жителями, чтобы они вас видели, знали и понимали, что к вам можно подойти и решить все вопросы. Передаю вам обращения жителей с портала «Управляем вместе» и Инстаграма, решать запросы граждан нужно оперативно».
Отметим, по программе поддержки объединившихся территорий в общей сложности Гремячинский городской округ сможет направить на развитие дополнительно 10 млн рублей. Из них 2,1 млн рублей направлены на строительство котельной для отопления здания Дворца культуры.
Из краевого бюджета будет направлено в 2 раза больше средств на приведение в порядок дорог, чем в прошлом году: почти 19 млн в 2019 году и 22 млн рублей в 2020 году. По планам муниципалитета, средства пойдут на ремонты 6 местных дорог – в Гремячинске, Юбилейном, Шумихинском, Усьве.
За два года более 10 млн рублей по единой субсидии планируется направить Гремячинскому городскому округу на ремонты садиков, школ, школьных спортзалов.
© «Вечерние Ведомости»
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