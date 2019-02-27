Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

19:30 | 1.03.2019

Минпром РФ направил в музыкальные школы Пермского края 18 новых пианино

Начались поставки новых музыкальных инструментов в учреждения дополнительного образования Прикамья. Напомним, Министерство промышленности, предпринимательства и торговли России направило Пермскому краю 39 новых пианино.

Поставка инструментов в детские музыкальные школы происходит в рамках государственной поддержки школ искусств и отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов.

Первая партия пианино (18 штук) должна поступить в региональные школы до 3 марта. Они направлены в музыкальные школы Нытвы, Верещагино, Кудымкара, Красновишерска, Соликамска, Губахи, Чусового, Горнозаводска, Лысьвы, Кунгура, Чернушки, Чайковского, а также в села Юсьва и Барда и в поселок Куеда. Всего в школы Пермского края планируется поставить 39 пианино общей стоимостью 13,6 миллиона рублей.

Вторая поставка инструментов планируется до конца марта.

Новые пианино будут предоставлены учреждениям дополнительного образования региона федеральным Министерством промышленности, предпринимательства и торговли согласно четырехстороннему соглашению. Документ подписан между Минпромторгом РФ, правительством Пермского края, поставщиком (ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд») и министерством культуры Пермского края.

Школы искусств, которые получат новые инструменты, определялись по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства.

Отметим, поставки инструментов в музыкальные образовательные учреждения муниципалитетов края продолжатся в рамках реализации национального проекта «Культура». До 2024 года будут приобретены комплекты музыкальных инструментов, специального оборудования и материалов для 31 детской школы искусств и 5 училищ в сфере культуры, что составит 47% от всего количества детских школ искусств в Пермском крае и 100% училищ. В среднем дополнительный объем финансирования для одного учреждения составит 4,5 млн рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:49 | 1.03.2019
Губернатор: власти Гремячинска должны сосредоточиться на решении коммунальных вопросов и развитии социалки

19:36 | 1.03.2019
Пермский край и ВЭБ.РФ обсудили сотрудничество в области развития городской инфраструктуры

19:30 | 1.03.2019
Минпром РФ направил в музыкальные школы Пермского края 18 новых пианино

17:52 | 1.03.2019
Руководство Кургана и ресурсоснабжающие организации сверили часы перед ремонтной кампанией

17:46 | 1.03.2019
Проект маршрутной сети Перми обсудят с жителями двух районов

17:39 | 1.03.2019
Связисты озвучили главные тенденции мобильной моды на Урале

17:27 | 1.03.2019
Прикамская спортсменка завоевала «бронзу» Кубка России по конькобежному спорту

17:05 | 1.03.2019
8 марта в Перми изменится расписание пригородных поездов

17:01 | 1.03.2019
Свердловский облсуд принял решение по аресту сотрудника УМВД Екатеринбурга

16:57 | 1.03.2019
Екатеринбуржец взыскал компенсацию за несостоявшуюся поездку в ОАЭ

16:29 | 1.03.2019
На Урале осудили машиниста и его помощника, из-за которых с рельсов сошел грузовой поезд

16:26 | 1.03.2019
Бывшая сотрудница ГИБДД Заречного предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и мошенничестве

16:18 | 1.03.2019
Юным экологам подарили беспилотники для обучения

15:59 | 1.03.2019
На Среднем Урале запускают горячую линию по профилактике кори

15:41 | 1.03.2019
Александр Высокинский продолжает борьбу с «грязьбургом»

15:24 | 1.03.2019
В Прикамье жена заплатила штраф за мужа-педофила

15:01 | 1.03.2019
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Прикамье реализуют детские идеи

14:58 | 1.03.2019
Серегей Карякин анонсировал ледовые гонки на Верх-Исетском пруду

14:48 | 1.03.2019
В Кургане орудуют мошенники под видом прокуроров

14:45 | 1.03.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала сексуального маньяка

14:45 | 1.03.2019
Пермские каратисты завоевали 22 медали на международных соревнованиях по киокусинкай

14:41 | 1.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на масленичный концерт

14:32 | 1.03.2019
Присвоили 47,9 млн рублей: на Урале организатора финансовой пирамиды осудили на три года

14:08 | 1.03.2019
На следующей неделе в Екатеринбурге закроют участок улицы Технической

14:02 | 1.03.2019
На Среднем Урале наступила календарная весна. Чего ожидать от погоды в выходные?

13:49 | 1.03.2019
Прокуратура и Роспотребнадзор проверят свердловские школы из-за сообщения о компоте с червями

13:32 | 1.03.2019
В Екатеринбурге суд оштрафовал иноагента на 300 тысяч рублей

13:27 | 1.03.2019
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания электропроводки эвакуировали школу

13:15 | 1.03.2019
В Перми наградили лучших работников больницы им. С.Н. Гринберга

13:05 | 1.03.2019
Курганмашзавод перешел под акционерный контроль госкорпорации «Ростех»

13:02 | 1.03.2019
В Пермском крае вновь проведут кадровый конкурс «Молодежный резерв Прикамья»

12:54 | 1.03.2019
В выходные в Перми продолжится снег

12:54 | 1.03.2019
Екатеринбургского полицейского по делу «крышевателей барыг» оставили под стражей

12:34 | 1.03.2019
В Зауралье врачебные пары получат по миллиону рублей на погашение ипотеки

12:28 | 1.03.2019
Екатеринбуржцев просят принять участие в опросе о создании памятника труженикам тыла

12:11 | 1.03.2019
Житель Кургана «заминировал» бар, в который его не пустила охрана





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 