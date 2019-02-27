Минпром РФ направил в музыкальные школы Пермского края 18 новых пианино

19:30 | 1.03.2019

Начались поставки новых музыкальных инструментов в учреждения дополнительного образования Прикамья. Напомним, Министерство промышленности, предпринимательства и торговли России направило Пермскому краю 39 новых пианино.



Поставка инструментов в детские музыкальные школы происходит в рамках государственной поддержки школ искусств и отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов.



Первая партия пианино (18 штук) должна поступить в региональные школы до 3 марта. Они направлены в музыкальные школы Нытвы, Верещагино, Кудымкара, Красновишерска, Соликамска, Губахи, Чусового, Горнозаводска, Лысьвы, Кунгура, Чернушки, Чайковского, а также в села Юсьва и Барда и в поселок Куеда. Всего в школы Пермского края планируется поставить 39 пианино общей стоимостью 13,6 миллиона рублей.



Вторая поставка инструментов планируется до конца марта.



Новые пианино будут предоставлены учреждениям дополнительного образования региона федеральным Министерством промышленности, предпринимательства и торговли согласно четырехстороннему соглашению. Документ подписан между Минпромторгом РФ, правительством Пермского края, поставщиком (ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд») и министерством культуры Пермского края.



Школы искусств, которые получат новые инструменты, определялись по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в сфере музыкального искусства.



Отметим, поставки инструментов в музыкальные образовательные учреждения муниципалитетов края продолжатся в рамках реализации национального проекта «Культура». До 2024 года будут приобретены комплекты музыкальных инструментов, специального оборудования и материалов для 31 детской школы искусств и 5 училищ в сфере культуры, что составит 47% от всего количества детских школ искусств в Пермском крае и 100% училищ. В среднем дополнительный объем финансирования для одного учреждения составит 4,5 млн рублей.