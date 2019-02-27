Проект маршрутной сети Перми обсудят с жителями двух районов

17:46 | 1.03.2019

4 марта пройдет встреча для жителей Свердловского района. Она начнется в 18:00 в здании администрации района (ул. Сибирская, 58). 5 марта приглашают жителей Ленинского района. В 18:00 обсуждение проекта маршрутной сети начнется в общественном центре по ул. Монастырской, 96.



Напомним, изменения в основном произойдут в 2020 году, а предварительные обсуждения нужны, чтобы получить обратную связь от пермяков, заблаговременно отладить систему и комфортно для горожан перейти на новые правила. Презентации проекта маршрутной сети уже прошли в пяти районах Перми.



Обращения и пожелания пермяки могут направлять в call-центр департамента дорог и транспорта (250-25-50) или на почту mail@gortransperm.ru.