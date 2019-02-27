Прикамская спортсменка завоевала «бронзу» Кубка России по конькобежному спорту

17:27 | 1.03.2019

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Орленок» Анастасия Зуева завоевала третье место на дистанции 3000 метров в Кубке России по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Москве.



Первой стала Ольга Граф из Омска, второе место заняла Елена Еранина из Подмосковья.



Анастасия Зуева родилась в Кунгуре в 1995 году, тренируется в столице Прикамья у Виктора и Алексея Сивковых.