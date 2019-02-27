8 марта в Перми изменится расписание пригородных поездов

17:05 | 1.03.2019

В Международный женский день и выходные пермякам рекомендуют заранее спланировать маршрут с учетом изменения расписания движения пригородных поездов.



№ 6220/6223 сообщением Пермь-2 – Комарихинская 09, 10 марта 2019 курсируют согласно расписанию.



№ 6935/6932 сообщением Чусовская – Рассоленко – Чусовская: 08, 09, 10 марта 2019 года не идет. А вот с 11 марта 2019 - согласно дням курсирования по рабочим дням с понедельника по пятницу.



№ 6945/6942 сообщением Чусовская – Кын – Чусовская курсирует 08, 09, 10 марта 2019 и далее с 16 марта 2019 согласно дням курсирования по выходным дням.



№ 7121/7650 сообщением Кукуштан – Пермь-2 08, 09, 10 марта 2019 не ходят, с 11 марта курсируют по рабочим дня с понедельника по пятницу.



№ 7181 сообщением Теплая Гора – Чусовская курсирует 08, 11 марта 2019 и далее с 16 марта 2019 согласно дням курсирования по субботам и понедельникам, 09 марта 2019 не ходит.



№ 7182 сообщением Чусовская – Теплая Гора курсирует 07, 10 марта 2019 и далее с 15 марта 2019 согласно дням курсирования по пятницам и воскресеньям, 08 марта 2019 не идет.



№ 7183 сообщением Пашия – Чусовская 08, 11 марта 2019 не идет, а 09, 10 марта 2019 и далее с 12 марта курсирует со вторника по пятницу и в воскресенье.



№7184 сообщением Чусовская – Пашия 07, 10 марта 2019 не идет, курсирует 08, 09 марта 2019 и далее с 11 марта с понедельника по четверг и в субботу.



№ 7194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур курсирует 07, 10 марта 2019 и далее с 15 марта согласно дням курсирования по пятницам и воскресеньям, 08 марта не идет.