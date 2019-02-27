В Прикамье жена заплатила штраф за мужа-педофила

15:24 | 1.03.2019

В отношении жителя Очерского района возбудили исполнительное производство судебные приставы. Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, суд признал 37-летнего мужчину виновным в приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также насильственных действиях сексуального характера.



Наличие семьи и работы не помешали прикамцу обратиться к женщине, разместившей в соцсети сообщение об оказании услуг интимного характера. Мужчина попросил устроить ему встречу с девочкой 10-12 лет. Владелица аккаунта сделала вид, что согласна, и договорилась с потенциальным клиентом о стоимости и видах услуг, месте и времени встречи. Женщина выслала ему несколько фотографий, взятых из интернета, и подписала их вымышленным именем. В назначенный день гость прибыл домой к новой знакомой. Женщина тщательно продумала свои действия заранее. Она вызвала подругу, приготовила подручные средства защиты. Прибывшему покупателю услуг она сказала, что ей нужно выйти, чтобы привести девочку. Выйдя из квартиры, она закрыла дверь на ключ. Подруга уже ждала ее у подъезда. Вместе женщины вызвали полицию. Злоумышленник почувствовал неладное, вышиб дверь и сбежал, но его быстро поймали.



Суд назначил преступнику пять лет колонии строгого режима и уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей. Выплачивать штраф осужденный не спешил. Судебные приставы направили представление о замене штрафа иным видом наказания. Это могло увеличить срок лишения свободы. Тогда жена осужденного пришла к сотруднику ФССП и полностью оплатила штраф.