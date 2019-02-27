Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

15:24 | 1.03.2019

В Прикамье жена заплатила штраф за мужа-педофила

В отношении жителя Очерского района возбудили исполнительное производство судебные приставы. Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, суд признал 37-летнего мужчину виновным в приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также насильственных действиях сексуального характера.

Наличие семьи и работы не помешали прикамцу обратиться к женщине, разместившей в соцсети сообщение об оказании услуг интимного характера. Мужчина попросил устроить ему встречу с девочкой 10-12 лет. Владелица аккаунта сделала вид, что согласна, и договорилась с потенциальным клиентом о стоимости и видах услуг, месте и времени встречи. Женщина выслала ему несколько фотографий, взятых из интернета, и подписала их вымышленным именем. В назначенный день гость прибыл домой к новой знакомой. Женщина тщательно продумала свои действия заранее. Она вызвала подругу, приготовила подручные средства защиты. Прибывшему покупателю услуг она сказала, что ей нужно выйти, чтобы привести девочку. Выйдя из квартиры, она закрыла дверь на ключ. Подруга уже ждала ее у подъезда. Вместе женщины вызвали полицию. Злоумышленник почувствовал неладное, вышиб дверь и сбежал, но его быстро поймали.

Суд назначил преступнику пять лет колонии строгого режима и уголовный штраф в размере 50 тысяч рублей. Выплачивать штраф осужденный не спешил. Судебные приставы направили представление о замене штрафа иным видом наказания. Это могло увеличить срок лишения свободы. Тогда жена осужденного пришла к сотруднику ФССП и полностью оплатила штраф.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:49 | 1.03.2019
Губернатор: власти Гремячинска должны сосредоточиться на решении коммунальных вопросов и развитии социалки

19:36 | 1.03.2019
Пермский край и ВЭБ.РФ обсудили сотрудничество в области развития городской инфраструктуры

19:30 | 1.03.2019
Минпром РФ направил в музыкальные школы Пермского края 18 новых пианино

17:52 | 1.03.2019
Руководство Кургана и ресурсоснабжающие организации сверили часы перед ремонтной кампанией

17:46 | 1.03.2019
Проект маршрутной сети Перми обсудят с жителями двух районов

17:39 | 1.03.2019
Связисты озвучили главные тенденции мобильной моды на Урале

17:27 | 1.03.2019
Прикамская спортсменка завоевала «бронзу» Кубка России по конькобежному спорту

17:05 | 1.03.2019
8 марта в Перми изменится расписание пригородных поездов

17:01 | 1.03.2019
Свердловский облсуд принял решение по аресту сотрудника УМВД Екатеринбурга

16:57 | 1.03.2019
Екатеринбуржец взыскал компенсацию за несостоявшуюся поездку в ОАЭ

16:29 | 1.03.2019
На Урале осудили машиниста и его помощника, из-за которых с рельсов сошел грузовой поезд

16:26 | 1.03.2019
Бывшая сотрудница ГИБДД Заречного предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и мошенничестве

16:18 | 1.03.2019
Юным экологам подарили беспилотники для обучения

15:59 | 1.03.2019
На Среднем Урале запускают горячую линию по профилактике кори

15:41 | 1.03.2019
Александр Высокинский продолжает борьбу с «грязьбургом»

15:24 | 1.03.2019
В Прикамье жена заплатила штраф за мужа-педофила

15:01 | 1.03.2019
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Прикамье реализуют детские идеи

14:58 | 1.03.2019
Серегей Карякин анонсировал ледовые гонки на Верх-Исетском пруду

14:48 | 1.03.2019
В Кургане орудуют мошенники под видом прокуроров

14:45 | 1.03.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала сексуального маньяка

14:45 | 1.03.2019
Пермские каратисты завоевали 22 медали на международных соревнованиях по киокусинкай

14:41 | 1.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на масленичный концерт

14:32 | 1.03.2019
Присвоили 47,9 млн рублей: на Урале организатора финансовой пирамиды осудили на три года

14:08 | 1.03.2019
На следующей неделе в Екатеринбурге закроют участок улицы Технической

14:02 | 1.03.2019
На Среднем Урале наступила календарная весна. Чего ожидать от погоды в выходные?

13:49 | 1.03.2019
Прокуратура и Роспотребнадзор проверят свердловские школы из-за сообщения о компоте с червями

13:32 | 1.03.2019
В Екатеринбурге суд оштрафовал иноагента на 300 тысяч рублей

13:27 | 1.03.2019
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания электропроводки эвакуировали школу

13:15 | 1.03.2019
В Перми наградили лучших работников больницы им. С.Н. Гринберга

13:05 | 1.03.2019
Курганмашзавод перешел под акционерный контроль госкорпорации «Ростех»

13:02 | 1.03.2019
В Пермском крае вновь проведут кадровый конкурс «Молодежный резерв Прикамья»

12:54 | 1.03.2019
В выходные в Перми продолжится снег

12:54 | 1.03.2019
Екатеринбургского полицейского по делу «крышевателей барыг» оставили под стражей

12:34 | 1.03.2019
В Зауралье врачебные пары получат по миллиону рублей на погашение ипотеки

12:28 | 1.03.2019
Екатеринбуржцев просят принять участие в опросе о создании памятника труженикам тыла

12:11 | 1.03.2019
Житель Кургана «заминировал» бар, в который его не пустила охрана





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 