Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Прикамье реализуют детские идеи

15:01 | 1.03.2019

Ученики школы «Мастерград», гимназии №7 (КИТ) и студенты Пермского строительного колледжа придумали арт-объекты для набережной Закамска и парка в Мотовилихинском районе. Ребята разработали их на воршкопах проекта «Улица Детства – Улица Действий». Идея пермской общественной организации «Улица детства» стала победителем второго конкурса 2018 года Фонда президентских грантов и выиграла грант в размере почти полумиллиона рублей. Реализация мероприятий проекта запланирована до октября 2019 года.



Среди новых объектов, которые придумали юные художники, тематические павильоны «Театральная Пермь» и «Игра света», игровые комплексы «Красная книга Пермского края», «Дружный Пермский край», арт-объекты «Музыка Камы», «Литературная лестница», объекты благоустройства – арт-лавочки «Хозяин соли», «Сигудок», «Станция «Набережная» и уличные качели «Пермский балет». Кроме того, юные архитекторы создали информационный арт-объект «Пермская марка» и уличную библиотеку «Закамские Дачи».



«Архитектурные воркшопы для школьников и студентов – это один из этапов реализации проекта «Улица Детства – Улица Действий», – говорит куратор проекта Валерия Асафова. – Благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов, мы сможем воплотить в жизнь еще больше детских идей».



По словам авторов проекта, следующим шагом станет проведение круглого стола «Город, дружелюбный к детям», где представители общественных организаций, профильных школ, колледжей и вузов вместе с представителями властей обсудят методы вовлечения подростков в проектную деятельность и разработают предложения по объединению усилий по созданию комфортной и дружелюбной городской среды для подрастающего поколения. Круглый стол состоится 1 марта в 17:00 в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15).



Напомним, по итогам 2018 года Пермский край стал одним из регионов-лидеров по объему направленных на гражданские проекты средств из Фонда президентских грантов. По итогам 2018 года организации Пермского края получат 157 млн рублей на реализацию заявленных проектов.