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Пермь: новости дня


 

14:45 | 1.03.2019

Пермские каратисты завоевали 22 медали на международных соревнованиях по киокусинкай

В Москве завершились международные соревнования по киокусинкай среди юношей и девушек, юниоров и юниорок Russian Open Junior Cup.

Пермские каратисты на соревнованиях завоевали 22 медали: 4 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. Всего на соревнования в столицу съехались 1000 спортсменов из 17 стран.

«Турнир был очень трудным. В некоторых дисциплинах было по 30-40 участников в своей категории, и наш результат вызвал большое уважение других спортсменов, в том числе представителей страны-родоначальницы киокусинкай — Японии, — отметил директор пермской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай» Юрий Артюшков. Опыт участия получился колоссальным, возраст наших ребят с 11 до 17 лет, и не каждый еще достиг уровня и возможности принять участие в соревнованиях в другой стране. В Москве же на татами встретились представители совершенно разных школ и техник, и нашими результатами, действительно, можно гордиться. Эти соревнования стали для нас генеральной репетицией перед первенством России по киокусинкай, которое пройдет в марте».

© «Вечерние Ведомости»

 


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