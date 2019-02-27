Пермские каратисты завоевали 22 медали на международных соревнованиях по киокусинкай

14:45 | 1.03.2019

В Москве завершились международные соревнования по киокусинкай среди юношей и девушек, юниоров и юниорок Russian Open Junior Cup.



Пермские каратисты на соревнованиях завоевали 22 медали: 4 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. Всего на соревнования в столицу съехались 1000 спортсменов из 17 стран.



«Турнир был очень трудным. В некоторых дисциплинах было по 30-40 участников в своей категории, и наш результат вызвал большое уважение других спортсменов, в том числе представителей страны-родоначальницы киокусинкай — Японии, — отметил директор пермской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай» Юрий Артюшков. Опыт участия получился колоссальным, возраст наших ребят с 11 до 17 лет, и не каждый еще достиг уровня и возможности принять участие в соревнованиях в другой стране. В Москве же на татами встретились представители совершенно разных школ и техник, и нашими результатами, действительно, можно гордиться. Эти соревнования стали для нас генеральной репетицией перед первенством России по киокусинкай, которое пройдет в марте».