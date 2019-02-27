В Перми наградили лучших работников больницы им. С.Н. Гринберга

13:15 | 1.03.2019

28 февраля состоялось торжественное мероприятие в честь 50-летия Городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга (бывшая МСЧ №11). С юбилеем медучреждения сотрудников и ветеранов поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Глава Прикамья подчеркнул заслуги Симхи Гринберга, который основал больницу и более 40 лет занимал пост главного врача МСЧ №11. «Он был талантливым врачом и абсолютно точно был талантливым организатором, — отметил Максим Решетников. — Благодаря его трудам МСЧ №11 сейчас трансформировалась путем присоединения других мощных лечебных учреждений в одну из основополагающих больниц не только города, но и всего Пермского края. Это в первую очередь результат создания коллектива, традиции — это тот фундамент, на основе которого строятся мощные лечебные учреждения».



Также губернатор поблагодарил врачей, трудящихся в МСЧ №11, за их достижения и заслуги и заверил, что краевые власти и дальше будут поддерживать развитие больницы. В 2018 году в ГКБ им. С.Н. Гринберга медицинскую помощь стационарно получили почти 37 тысяч человек и 79 тысяч человек на базе поликлиники (амбулаторно и при выездах на дом). К региональному сосудистому центру, входящему в состав больницы, прикреплено порядка 1 млн жителей края. За 2018 год в ГКБ им. С.Н. Гринберга было проведено почти 10 тысяч операций, в том числе 1440 высокотехнологичных, принято 4,5 тысячи родов.



Глава Прикамья вручил благодарственные письма губернатора Пермского края старшей медсестре ревматологического отделения Людмиле Гордеевой, медсестре приемного отделения Наиле Нижельской, старшей медсестре кардиологического отделения Лидии Рочевой, оператору электронно-вычислительных и вычислительных машин приемного отделения Елене Рыковой, рентгенолаборанту рентгеновского отделения Надежде Сырчиковой, а также заведующей отделением лечебной физкультуры Галине Хомутских.



По словам Галины Хомутских, работающей с 1976 года в ГКБ им. С.Н. Гринберга, ей работа в больнице все это время доставляет много радости: «Проработав более 10 лет терапевтом, я решила стать рентгенологом. Потом меня назначили заведующей в отделение реабилитации. Очень много радости доставляет работа, надо любить людей — если любишь, все хорошо».



Также в рамках торжественного мероприятия были вручены благодарственные письма министерства здравоохранения Пермского края.



Отметим, Городская клиническая больница им. Симхи Нафтолиевича Гринберга ведет свою историю с 1969 года. За годы руководства С.Н. Гринберга (1969-2011 годы) медсанчастью были открыты две поликлиники, 4 здания стационаров, возведен 7-этажный корпус. Кроме терапии, кардиологии, хирургии и других стандартных для любой клиники отделений, в МСЧ № 11 открылись отделения нейрохирургии, ревматологии, урологии, то есть начали оказываться виды помощи, ранее не доступные в стационарах Кировского района. 1 октября 2018 год МСЧ №11 им. С.Н. Гринберга объединилась с городскими больницами №10 и №21, городской поликлиникой №12. После слияния медучреждения получили название ГКБ им. С.Н. Гринберга.