В Пермском крае вновь проведут кадровый конкурс «Молодежный резерв Прикамья»

13:02 | 1.03.2019

В этом году в Пермском крае вновь пройдет кадровый конкурс «Молодежный резерв Прикамья». Заявки начнут принимать уже весной. Поучаствовать в конкурсе сможет каждый желающий в возрасте до 35 лет при наличии высшего образования.



Основная цель проекта – создать условия для выявления, развития и поддержки молодых перспективных специалистов различных отраслей, обладающих высокими профессиональными и личностными качествами, в соответствии с потребностями Пермского края.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял, что в регионе создаются все необходимые условия, чтобы талантливая молодежь свои знания и умения применяла не в соседних регионах и дальних странах, а в Прикамье.



По словам руководителя проекта, победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Анны Козицыной, этот конкурс - возможность получить работу в органах власти: «Это дверь, чтобы попасть в кадровый резерв Пермского края, дающего преимущество замещения вакантных должностей в органах государственной власти, в исполнительные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственные учреждения. Это отличная возможность для саморазвития, для получения новых компетенций».



Напомним, конкурс «Молодежный резерв Прикамья» был запущен 12 апреля 2018 года по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова.



В 2018 году конкурс проходил в два этапа: очно и заочно. В нем приняли участие 1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 – прошли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев и вошли в молодежный резерв Прикамья, который открывает возможности по обучению, личностностному и профессиональному развитию, участию в различных мероприятиях, проектах, программе наставничества, а также содействует трудоустройству молодых специалистов и управленцев. В настоящий момент трудоустроились уже более 15 резервистов, в том числе и на руководящие позиции.