В Прикамье наградили более 100 талантливых школьников

23:21 | 28.02.2019

28 февраля в рамках зимней сессии Молодежного форума состоялась церемония награждения одаренных детей и талантливой молодежи Пермского края «Будущее России».



Дипломы и благодарственные письма вручены 104 ребятам, которые стали победителями и призерами всероссийских олимпиад по разным предметам, и тем, кто блеснул на крупных творческих конкурсах в 2017/18 учебном году. Ребят пришли поддержать родители и педагоги.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал, что стать победителем или призером олимпиады позволяет только большой труд. И это труд не только ребят, но и их родителей и педагогов.



На церемонии «Будущее России» ребят поздравила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. «Пермский край – это край талантливой молодежи. Мы постарались создать такую систему, которая вдохновляла бы их на учебные подвиги все чаще и чаще. При этом перечень мер поддержки заключается не только в финансовой помощи, но и в проведении форумов, где собираются самые талантливые ребята, делятся опытом и проектами», – отметила министр.



В качестве материальной поддержки победители и призеры школьных олимпиад получат премии. По 100 тысяч и 50 тысяч рублей достанется 8 победителям и 21 призеру заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников соответственно. Еще 75 человек получат по 15 тысяч рублей за победы в международных и всероссийских мероприятиях. Общий премиальный фонд составит почти 3 млн рублей. Напомним, церемония впервые прошла в прошлом году по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова. Тогда награды получили более 50 школьников.