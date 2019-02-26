Прикамская саночница завоевала две медали на заключительном этапе Кубка мира

17:48 | 28.02.2019

В немецком Оберхофе состоялся шестой, заключительный, этап Кубка мира по санному спорту. Спортсменка из Чусового Татьяна Цветова стала второй в заезде на одноместных санях, а также завоевала «бронзу» в составе российской эстафетной команды.



По итогам суммы этапов юниорского Кубка мира представительница Прикамья возглавила общий зачет.



Татьяна Цветова родилась в 1999 году в Чусовом, занимается санным спортом уже шесть лет, учится в Чайковском государственном институте физической культуры.