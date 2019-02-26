Пермь: новости дня
17:13 | 28.02.2019
В Прикамье впервые начнут проводить уникальное исследование для выявления онкопатологий
Отметим, смертность от новообразований, в том числе злокачественных, в регионе стоит на втором месте после болезней системы кровообращения. От них умирают 197 из 100 тысяч человек. В планах в ближайшие пять лет снизить этот показатель на 11%.
Для этого в Пермском крае выстраивается трехуровневая система выявления онкопатологий. Первым звеном в этой цепочке стали кабинеты ранней диагностики онкозаболеваний. Их к осени в регионе будет 217. Второе звено — амбулаторное лечение и обследование в онкологических центрах, третье – оказание помощи в онкодиспансерах.
Открывая совещание, губернатор Максим Решетников обозначил, что основная задача – приблизить онкологическую помощь к людям. «Нам нужно организовать работу так, чтобы весь край не приезжал в онкодиспансер по малейшему подозрению. Первичные обследования и постановка диагноза должны проводиться на местах, в межрайонных центрах. Для этого у нас есть ресурсы на оснащение, есть люди. Да, онкологов, как и врачей функциональной диагностики, не хватает, но мы доучим и подготовим специалистов — в этом направлении работа уже идет, — отметил глава региона. — Для снижения смертности от онкозаболеваний необходима совместная работа краевого минздрава с медучреждениями в территориях. Мы должны понимать, чего вам не хватает, чтобы более качественно оказывать помощь людям».
Главный врач «Пермского краевого онкологического диспансера» Максим Мезенцев доложил, что второе звено системы сформируют центры амбулаторной онкологической помощи, где будет принимать врач-онколог и будет возможность пройти первичное обследование, а также дневные стационары для проведения химиотерапии. С 1 марта на площадках 7 больниц начнут работать центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Амбулаторные приемы появятся в Чайковском, Краснокамске, Чусовом, Соликамске, Березниках, Кудымкаре и Кунгуре. С 1 апреля центр начнет работу в Губахе. Кроме того, с 1 апреля в каждой из озвученных территорий начнут работать дневные стационары. Открытие центров и стационаров в территориях позволит приблизить специализированную помощь к жителям края, у них не будет необходимости ездить в Пермь.
«На третьем уровне мы усиливаем работу по выявлению онкопатологий с помощью новой методики лечения. С июля жителям Пермского края будет доступна позитронно-эмиссионная томография. Эта услуга впервые появится в регионе и будет доступна бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования. Раньше при необходимости такого лечения жители региона были вынуждены ехать в Ижевск, Москву или Екатеринбург», – поделился планами главный врач краевого онкодиспансера. Кроме того, в онкодиспансере обновят 2 линейных ускорителя для увеличения объема оказания радиологической помощи при онкозаболеваниях. 6 аппаратов позволяют провести процедуры для 200 человек ежедневно.
Повышение качества оказания онкопомощи востребовано территориями. По словам главного врача Чусовской районной поликлиники Елены Симаковой, в муниципалитете уровень смертности от злокачественных новообразований выше среднекраевого. «Наша общая цель — добиться раннего выявления и своевременного лечения онкозаболеваний. Минимальный объем исследований будет в кабинетах ранней диагностики, а дополнительные обследования будут проводиться на базе амбулаторий. Для организации работы у нас достаточно ресурсов», — отметил Елена Симакова.
Отметим, разработанная в Прикамье система выявления и лечения онкозаболеваний соответствует федеральному тренду. Так, согласно нацпроекту «Здравоохранение» борьбе с онкозаболеваниями будет уделено особое внимание. По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, суть проекта в формировании тотальной настороженности к онкологическим заболеваниям в первичном звене. Для этого специальному обучению подлежат не только все участковые врачи, но и узкие специалисты, работающие в амбулаторных учреждениях.
На развитие системы оказания онкопомощи за три года планируется направить порядка 1,5 млрд рублей. В частности, на увеличение объема онкологического скрининга населения будет направлено порядка 450 млн рублей из краевого бюджета, около 500 млн рублей из краевого и федерального бюджетов направят на оснащение центров амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, запланировано направить более 360 млн рублей на приобретение 88 единиц оборудования для раннего выявления и подтверждения диагноза.
© «Вечерние Ведомости»
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