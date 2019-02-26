Маршруты авиарейсов из Перми в Юго-Восточную Азию изменятся

14:36 | 28.02.2019

Воздушное пространство Индии, Пакистана и Афганистана закрыто для российских авиаперевозчиков. Для обеспечения безопасности полетов авиакомпании Pegas Fly и Azur Air, чьи самолеты следуют из международного аэропорта «Пермь» в страны Юго-Восточной Азии, будут использовать варианты обхода через соседние страны.



Изменения маршрутов коснутся таких направлений, как Индия (Гоа), Таиланд (Пхукет и Паттайя) и Вьетнам (Нячанг). Авиакомпании будут использовать варианты облета территорий с обострившейся геополитической обстановкой. Продолжительность рейсов в связи с облетом территорий, где обострилась геополитическая обстановка, может измениться. Также не исключены корректировки расписания и времени вылета.



Пассажиров просят перед вылетом уточнять актуальное время отправления на онлайн-табло аэропорта «Пермь», онлайн-табло авиакомпаний, а также в call-центрах: Azur Air - 8 (495) 374-55-14, Pegas Fly - 8 800 222 49 44.



Напомним, в связи с геополитической обстановкой на индийском субконтиненте Росавиация уведомила российские авиакомпании о запрете пользоваться воздушным пространством Индии, Пакистана и Афганистана.