Жительница Прикамья лишилась BMW за долги

13:12 | 28.02.2019

Судебные приставы изъяли BMW X6 из автосалона, занимающегося продажей подержанных машин, рассказали в УФССП по Пермскому краю. Автомобиль выставила на продажу должница. По решению суда женщина обязана выплатить жителю Перми 2,5 миллиона рублей.



Дама не предпринимала попыток погасить долг. Она сменила место жительства и активно распродавала свое имущество. Переезд должницы в Москву затруднил ход исполнительного производства, но работа продолжалась. Приставы обнаружили элитное авто и отправились в салон для составления акта описи и ареста. BMW Х6 оставили на ответственное хранение пермяку, который взыскивает с москвички крупный долг.



Сотрудники ФССП установили фактическое место проживания должницы. Если она оставит без внимания требования исполнительного документа, ее машина будет продана в счет погашения долга.