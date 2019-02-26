В центре Перми образовался провал

12:50 | 28.02.2019

Утром 28 февраля на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского провалился асфальт. Причиной стала коммунальная авария: прорыв водовода с холодной водой.



Место провала огородили. Ремонтом сетей займется «Новогор-Прикамье», это может занять несколько дней. Улица Куйбышева сузилась в месте происшествия с четырех полос до двух.