В Перми изъяли запрещенное вещество для наращивания мышц

12:38 | 28.02.2019

В феврале сотрудники Пермской таможни совместно с сотрудниками УФСБ по Пермскому краю задержали гражданина России, который заказал через интернет, оплатил и получил международную посылку.



В посылке было сильнодействующее вещество, запрещенное к ввозу в РФ – сложный эфир изомера 1-тестостерона массой 47,095 грамма. Вещество предназначалось для личного использования как препарат для наращивания мышечной массы при занятиях спортом.



Мужчину задержали при получении посылки и возбудили уголовное дело. Ведется предварительное расследование.