В Москве состоялась жеребьевка финала «Золотой шайбы»

12:20 | 28.02.2019

В среду, 27 февраля, в Москве в Музее хоккея России состоялась жеребьевка финала всероссийских соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба», который пройдет в Перми и Краснокамске 16-24 марта.



В официальной церемонии приняли участие президент Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова Алексей Тарасов, член правления Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов и олимпийский чемпион по хоккею, шестикратный чемпион мира по хоккею Владимир Мышкин.



Заявки на участие в соревнованиях подали 62 субъекта и 64 команды. По результатам жеребьевки, защищать честь Пермского края на финале будут команды в группах В («Металлург» из Соликамска), С («Гайва» из Перми), Л («Прометей» из поселка Павловский Очерского района).



Также в торжественной обстановке был представлен совершенно новый кубок победителя, который с 2019 года будет переходящим.



Напомним, сначала команды определят сильнейших в группах, которых будет 16. После чего состоится серия плей-офф. Решающие матчи, а также официальные церемонии открытия и закрытия соревнований пройдут в Перми в УДС «Молот».



Кроме спортивной части, участникам будет предложена насыщенная культурная программа. Также ожидается визит звезд российского и советского хоккея.



Подробную информацию о составах групп можно найти на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края: http://sport.permkrai.ru/about/news/10514/.