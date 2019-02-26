Пермь: новости дня
12:03 | 28.02.2019
В Прикамье появится более 200 кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний
Сейчас в Прикамье в односменном и двухсменном режимах работают 73 кабинета раннего выявления онкопатологий. На прием специалистов пациенты могут попасть либо по направлению врача, либо записавшись самостоятельно. В планах к осени запустить еще 144 кабинета на базах медицинских учреждений по всему краю. Таким образом, общее число кабинетов раннего выявления онкопатологий составит 217.
Проводить раннюю диагностику онкопатологий в ГПК №2 начали с 11 февраля, за это время специалисты осмотрели 159 человек, 6 из них были направлены на дополнительные обследования. По словам фельдшера Елены Панкратовой, в день здесь принимают более 20 человек. «Мы осматриваем кожные покровы, видимые слизистые, пальпируем лимфатические узлы, живот, — рассказала специалист. — При необходимости направляем на дополнительное обследование и предлагаем сдать анализы здесь и сейчас. При выявлении патологии мы связываемся с пациентом для того, чтобы назначить консультацию профильного специалиста. Для удобства пациентов в графике приема каждого из узких специалистов зарезервирована бирка на прием именно из кабинета раннего выявления онкологических заболеваний».
Во время осмотра кабинета глава Прикамья пообщался с одним из пациентов кабинета и врачом, губернатор обратил внимание на необходимость повышения качества работы с пациентами: «Нужно выстроить работу так, чтобы людям не приходилось приезжать сюда лишний раз. Этого можно добиться предварительным обзвоном, ведением записи на процедуры, — отметил губернатор. — Эти элементарные действия доказали эффективность на примере «Новой поликлиники», которую мы внедрили в 2017 году. Эффективность работы медучреждений повысилась в разы. Здесь нужно использовать эти же принципы».
Специалисты рекомендуют проводить проверку здоровья раз в год. Ранее выявление позволит быстрее начать лечение, таким образом, шансы выздоровления существенно выше. Одним из первых пациентов кабинета раннего выявления онкозаболеваний стала Ирина Максименко. По ее словам, записаться на прием было легко. «Я стараюсь следить за своим здоровьем, и когда узнала о такой возможности, решила проконсультироваться. На прием попала легко, в родной поликлинике мне комфортно, добираться удобно», – отметила Ирина Степановна.
Отметим, для раннего выявления злокачественных новообразований разработана Концепция скрининга на территории Пермского края. Основная задача по проведению скрининга будет возложена на именно на такие кабинеты. Работать в них будут фельдшеры, которые пройдут обучение по онконастороженности и раннему выявлению онкозаболеваний.
© «Вечерние Ведомости»
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