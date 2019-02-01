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Пермь: новости дня


 

18:42 | 27.02.2019

В Прикамье осуждена группа «черных риэлторов»

В Чайковском суд вынес приговор участникам преступной группы. Два года подельники вели мошеннические действия с недвижимостью, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В 2015 году ранее судимый мужчина 1983 г.р. организовал группу «черных риэлторов». К преступной деятельности он привлек своих знакомых − 33-летнего гражданина и женщин 1969 г.р. и 1973 г.р.

33-летний подельник выполнял прямые поручения организатора, контролировал совершение сделок с недвижимостью. Женщины выступали в качестве риэлторов – искали клиентов, желающих купить или продать недвижимость. При этом они втирались в доверие к клиентам. Дамы не сообщали о наличии обременений, называли разные цены на объект продавцу и покупателю, утверждали, что для покупки необходимо внести первоначальный взнос. Потерпевшие выдавали им доверенности, заключали договоры об оказании услуг, передавали деньги. После получения денег мошенницы переставали выходить на связь с клиентами. Для создания видимости легального бизнеса на одну из женщин была зарегистрирована риэлторская фирма «Тера-плюс». В штате, помимо руководительницы, числилась ее подельница – в качестве водителя.

Действия группы нанесли ущерб в размере более 7 миллионов рублей. Кроме того, установлено, что преступники вели дела не только в Прикамье, но и в Удмуртии.

Суд признал злоумышленников виновными в серии преступлений, квалифицирующихся как мошенничество в составе организованной преступной группы в крупном и особо крупном размерах и мошенничество в крупном размере.

Руководитель группы получил 9,5 года в колонии строгого режима и ограничение свободы после отбытия срока на 1,5 года. Его помощник приговорен к 7,5 года и ограничению свободы на полтора года.

Старшая из женщин проведет 5,5 года в колонии общего режима, ограничение свободы – на 1 год 4 месяца, вторую мошенницу ждет 3 года и 7 месяцев в колонии общего режима и ограничение свободы на 1 год 2 месяца.

© «Вечерние Ведомости»

 


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