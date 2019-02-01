Пермский аэропорт готовится принимать посадочные талоны в электронном виде

18:16 | 27.02.2019

Приказ Минтранса РФ, касающийся использования посадочных талонов, оформленных в электронном виде, вступил в силу с 24 февраля. Новые правила позволяют пассажирам российских аэропортов предъявлять электронный посадочный талон на экране мобильного устройства при прохождении в стерильную зону аэропорта и на посадку. Сохраняется и возможность использования посадочного, напечатанного на бумаге.



Пассажир получает от авиакомпании электронный талон при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс. Чтобы пассажир мог воспользоваться талоном в электронном виде, в аэропорту должна быть информационная система, включающая в себя электронную базу данных досмотра, и устройство, сканирующее специальный код.



Международный аэропорт «Пермь» планирует ввести такую услугу; разработка технических систем обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам уже идет.



Сейчас пассажиры, вылетающие из «Большого Савино», могут распечатать электронный посадочный талон самостоятельно до поездки или в аэропорту на стойках регистрации; также в аэровокзале установлены специальные терминалы авиакомпаний.