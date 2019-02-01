Пермь: новости дня
17:52 | 27.02.2019
Пермяки победили во всероссийском юношеском турнире по бадминтону
Воспитанники пермской спортивной школы «Олимпийские ракетки» заняли призовые места. Анна Дешко завоевала первое место в одиночном разряде, первое место в смешанном разряде и третье - в парном. Екатерина Тютикова победила в парном разряде. Екатерина Боровских, Михаил Корюкин и Егор Суворов заняли третьи места в парном разряде.
© «Вечерние Ведомости»
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