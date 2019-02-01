Пермяки победили во всероссийском юношеском турнире по бадминтону

17:52 | 27.02.2019

Всероссийский юношеский турнир по бадминтону «Памяти Трубачёва» в рамках серии Гран-при России прошел в Екатеринбурге. Состязались более трехсот сильнейших юных бадминтонистов со всей страны.



Воспитанники пермской спортивной школы «Олимпийские ракетки» заняли призовые места. Анна Дешко завоевала первое место в одиночном разряде, первое место в смешанном разряде и третье - в парном. Екатерина Тютикова победила в парном разряде. Екатерина Боровских, Михаил Корюкин и Егор Суворов заняли третьи места в парном разряде.