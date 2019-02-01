Пермь: новости дня
17:36 | 27.02.2019
Губернатор Максим Решетников пообщался с пермскими школьниками о перспективах информационных технологий
Создатели пермских IT-компаний — директор по развитию ООО «ПРОМОБОТ» Олег Кивокурцев и генеральный директор ООО «ФДС» (Databriz) Марина Кудринская — рассказали старшеклассникам МАОУ «СОШ №61» и МАОУ «Гимназия №33» о практическом применении искусственного интеллекта в решении производственных и экономических задач. Также во встрече со школьниками принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.
«Пермский край — это точка на карте России, где очень активно развивается цифровая экономика, — сказал в своем приветственном слове глава Прикамья. — С точки зрения внедрения IT мы находимся в числе регионов-лидеров. У нас все финансово-бюджетное планирование в этом году будет окончательно переведено на «цифру». Мы внедрили информационные технологии в систему здравоохранения, активно внедряем в сферу государственных услуг, переходим к электронной школе. По большому счету, потребности региона на 2/3 закрываются именно пермским софтом. Также на нашем софте построены очень многие решения для федеральных органов власти, для московского правительства и многих регионов».
По словам Максима Решетникова, одним из основных ограничений для цифровизации является нехватка кадров, однако в Прикамье уже ведется серьезная работа в этом направлении.
Отметим, в Пермском крае реализуется множество конкурсов и программ поддержки и развития научных исследований в сфере IT, IT-стартапов, в том числе среди школьников. С середины ноября в Перми ведется работа по созданию IT-университета. Кроме того, в рамках реализации пилотного образовательного проекта «Цифровые навыки в начальной школе» с 1 марта до начала летних каникул порядка 400 школьников 3-4 классов обучат цифровой и компьютерной грамотности, алгоритмическому мышлению и программированию на специально разработанной специалистами платформе.
В формате живого диалога школьники задали губернатору наиболее интересующие вопросы, связанные с информационными технологиями. У главы Прикамья спросили об использовании искусственного интеллекта в предоставлении госуслуг. Губернатор ответил, что, конечно, за искусственным интеллектом будущее, поэтому тестировать его применение в Прикамье уже начали. В частности, в Многофункциональном центре работает один из роботов пермской компании «ПРОМОБОТ».
Также у Максима Решетникова поинтересовались, в какой вуз поступать, чтобы получить образование по IT-направлениям. Другой вопрос касался перспектив образования в области квантовой механики. Глава региона ответил, что базовые знания дают в пермских вузах на достаточно высоком уровне, а прикладные навыки можно получить на практике, участвуя в проектах IT-компаний.
В ходе «Урока Цифры» школьники также познакомились с графическим симулятором, в котором увидели основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения этапов, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.
«Урок Цифры» — всероссийская образовательная акция, в рамках которой школьники с 1 по 11 класс могут в игровой форме познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. В Прикамье акция проходит с 25 февраля по 3 марта 2019 года. Ожидается, что в «Уроке цифры» в этом году примут участие более 60 тысяч школьников из 350 школ Пермского края.
В этом году ученики с 1-го по 8-й класс будут слушать видеолекции и с помощью специального тренажера «обучать» робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести «фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.
Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также Университет НТИ «20.35» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:51 | 27.02.2019
Сотни жителей Екатеринбурга вынуждены сидеть днями без электроэнергии
20:41 | 27.02.2019
Администрация Екатеринбурга отменяет 011 маршрутку, которая соединяла Сортировку с ТЦ «Леруа Мерлен» на Базовом переулке
19:36 | 27.02.2019
Чиновники отправят бабушку, пострадавшую от обрушения глыбы со здания администрации Екатеринбурга, в муниципальный санаторий
19:09 | 27.02.2019
В Екатеринбурге экстренно сел самолёт из Санкт-Петербурга, который не пустили в воздушное пространство Пакистана
19:05 | 27.02.2019
Общественники подключились к контролю за надлежащей очисткой крыш ото льда и снега в Екатеринбурге
18:42 | 27.02.2019
В Прикамье осуждена группа «черных риэлторов»
18:07 | 27.02.2019
Лжеомоновцами, выбившими зубы екатеринбургскому авторитету оказались бойцы СОБР Росгвардии
17:52 | 27.02.2019
Пермяки победили во всероссийском юношеском турнире по бадминтону
17:36 | 27.02.2019
Губернатор Максим Решетников пообщался с пермскими школьниками о перспективах информационных технологий
17:15 | 27.02.2019
Прикамье закупит около полутора тысяч дорожных знаков
16:59 | 27.02.2019
В ДТП под Качканаром фура смяла кроссовер. Один человек погиб
16:56 | 27.02.2019
Житель Прикамья подозревается в убийстве несовершеннолетней
16:50 | 27.02.2019
В Свердловской области создается карта границ затопления при паводках
16:16 | 27.02.2019
Город Полевской подаст заявку на получение статуса ТОСЭР
15:45 | 27.02.2019
В ДТП на улице Репина пострадали мужчина и 5-летний мальчик
15:21 | 27.02.2019
«Здесь все организовано так, как если бы я делал это сам»: международный эксперт в области животноводства посетил козью ферму «УГМК-Агро»
15:15 | 27.02.2019
В апреле в Свердловской области пройдет акция «День без турникета»
14:32 | 27.02.2019
В Перми стартовала зимняя сессия краевого Молодежного форума
14:19 | 27.02.2019
В Зауралье заработал анонимный телефон бесплатного консультирования по вопросам наркологической помощи
14:03 | 27.02.2019
Главная пермская ель готовится к празднованию Масленицы
13:50 | 27.02.2019
Прикамские спортсмены в составе сборной России по могулу отправились на финал Кубка мира
13:42 | 27.02.2019
В 2019 году на Среднем Урале собираются капитально отремонтировать более тысячи домов
13:23 | 27.02.2019
В деревне Русская Тавра убиты два человека. Подозреваемый задержан
13:19 | 27.02.2019
Пермяков приглашают на выставку, посвященную Всемирному дню кошек
13:06 | 27.02.2019
В Перми открылся новый спортивный комплекс с бассейном
13:02 | 27.02.2019
Пермский край одним из первых регионов подписал соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ
12:56 | 27.02.2019
В прошлом году в администрацию Екатеринбурга с жалобами обратились 84 тысячи человек
12:45 | 27.02.2019
В Кургане СК начал проверку сообщения об оказании некачественной медицинской помощи грудничку
12:26 | 27.02.2019
В 2018 году пермские теплоэнергетики отключили от тепла более 300 коммерческих потребителей-должников