Губернатор Максим Решетников пообщался с пермскими школьниками о перспективах информационных технологий

17:36 | 27.02.2019

27 февраля в Перми в рамках всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» в детском технопарке «Кванториум Фотоника» прошел открытый урок об искусственном интеллекте и машинном обучении.



Создатели пермских IT-компаний — директор по развитию ООО «ПРОМОБОТ» Олег Кивокурцев и генеральный директор ООО «ФДС» (Databriz) Марина Кудринская — рассказали старшеклассникам МАОУ «СОШ №61» и МАОУ «Гимназия №33» о практическом применении искусственного интеллекта в решении производственных и экономических задач. Также во встрече со школьниками принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.



«Пермский край — это точка на карте России, где очень активно развивается цифровая экономика, — сказал в своем приветственном слове глава Прикамья. — С точки зрения внедрения IT мы находимся в числе регионов-лидеров. У нас все финансово-бюджетное планирование в этом году будет окончательно переведено на «цифру». Мы внедрили информационные технологии в систему здравоохранения, активно внедряем в сферу государственных услуг, переходим к электронной школе. По большому счету, потребности региона на 2/3 закрываются именно пермским софтом. Также на нашем софте построены очень многие решения для федеральных органов власти, для московского правительства и многих регионов».



По словам Максима Решетникова, одним из основных ограничений для цифровизации является нехватка кадров, однако в Прикамье уже ведется серьезная работа в этом направлении.



Отметим, в Пермском крае реализуется множество конкурсов и программ поддержки и развития научных исследований в сфере IT, IT-стартапов, в том числе среди школьников. С середины ноября в Перми ведется работа по созданию IT-университета. Кроме того, в рамках реализации пилотного образовательного проекта «Цифровые навыки в начальной школе» с 1 марта до начала летних каникул порядка 400 школьников 3-4 классов обучат цифровой и компьютерной грамотности, алгоритмическому мышлению и программированию на специально разработанной специалистами платформе.



В формате живого диалога школьники задали губернатору наиболее интересующие вопросы, связанные с информационными технологиями. У главы Прикамья спросили об использовании искусственного интеллекта в предоставлении госуслуг. Губернатор ответил, что, конечно, за искусственным интеллектом будущее, поэтому тестировать его применение в Прикамье уже начали. В частности, в Многофункциональном центре работает один из роботов пермской компании «ПРОМОБОТ».



Также у Максима Решетникова поинтересовались, в какой вуз поступать, чтобы получить образование по IT-направлениям. Другой вопрос касался перспектив образования в области квантовой механики. Глава региона ответил, что базовые знания дают в пермских вузах на достаточно высоком уровне, а прикладные навыки можно получить на практике, участвуя в проектах IT-компаний.



В ходе «Урока Цифры» школьники также познакомились с графическим симулятором, в котором увидели основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения этапов, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.



«Урок Цифры» — всероссийская образовательная акция, в рамках которой школьники с 1 по 11 класс могут в игровой форме познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. В Прикамье акция проходит с 25 февраля по 3 марта 2019 года. Ожидается, что в «Уроке цифры» в этом году примут участие более 60 тысяч школьников из 350 школ Пермского края.



В этом году ученики с 1-го по 8-й класс будут слушать видеолекции и с помощью специального тренажера «обучать» робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести «фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.



Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и ведущие российские технологические компании: фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также Университет НТИ «20.35» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».