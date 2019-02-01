Прикамье закупит около полутора тысяч дорожных знаков

17:15 | 27.02.2019

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края провело аукцион и заключило договор с ООО «Пульсар» (Екатеринбург) на поставку дорожных знаков для региональных дорог. Сумма договора – 3 282 062,40 рубля.



По условиям договора, подрядчик должен до 30 ноября доставить в Пермь на базу дорожно-эксплуатационной службы краевого УАД 1456 дорожных знаков и 300 кв. м знаков индивидуального проектирования. Лицевые поверхности знаков будут изготовлены из световозвращающих материалов.



Дорожно-эксплуатационная служба обслуживает все обходы краевого центра, региональные дороги Пермь – Ильинский, Нестюковский тракт, Пермь – Усть-Качка, шоссе Космонавтов, Пермь – Новые Ляды, Пермь – Березники на участке от 26 до 41 км. Закупленные дорожные знаки будут устанавливаться на этих дорожных объектах при необходимости замены – например, в случае повреждения или хищения. Также требуется установка определенных знаков для предупреждения водителей при ведении ремонтных работ.