Житель Прикамья подозревается в убийстве несовершеннолетней

16:56 | 27.02.2019

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя пос. Яйва Александровского муниципального района. Как сообщает СУ СКР, молодого человека подозревают в убийстве.



По данным следствия, вечером 26 февраля мужчина встретил на улице 17-летнюю знакомую. Из ревности он нанес девушке травмы руками, ногами и ножом. Прохожие помешали подозреваемому продолжать и вызвали скорую помощь. Девушка скончалась по дороге в больницу. Молодой человек скрылся с места преступления, но был разыскан и задержан в течение нескольких часов.



Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.