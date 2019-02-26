В Перми стартовала зимняя сессия краевого Молодежного форума

14:32 | 27.02.2019

В краевой столице стартовали первые мероприятия зимней сессии Молодежного форума Пермского края.



27 февраля в рамках форума пройдут «конвейеры» проектов по двум направлениям: «Бизнес и инновации» и «Социальные проекты» — новый формат форума. Молодые люди, заявившиеся на форум со своими проектами, получили возможность не только презентовать свои идеи, но и реализовать их, получив краевой грант. Также каждый сможет получить консультацию по своему проекту у федеральных и региональных экспертов форума, приглашенных гостей. Работа этих площадок уже началась.



Ожиданиями от работы на форуме поделилась участница «конвейера» социальных проектов Мария Шумихина. «Мы приехали из Чусового, от нашего муниципалитета прошло 5 проектов. Конечно, мы надеемся, что у нас получится завоевать награду, но даже если этого не случится, мы заявим о себе, привлечем к себе внимание», — отметила Мария.



Программа основного дня форума (28 февраля) будет наполнена воркшопами и прикладными площадками в сфере проектирования в различных сферах от бизнеса до культурной индустрии, событийного волонтерства, внешнего и внутреннего туризма, молодежных медиа. Спикерами форума выступят молодые предприниматели, дипломаты, блогеры, государственные деятели и деятели искусства — те, кто каждый день открывает новое, находит и воплощает смелые идеи, создает тренды.



С программой зимней сессии форума этого года можно ознакомиться по ссылке: https://permfest.timepad.ru/event/889045/. Отметим, по итогам регистрации на мероприятия форума заявилось почти 1,5 тысячи человек, также за основными событиями зимней сессии можно наблюдать онлайн: https://vk.com/molforum59.



Напомним, первая сессия Молодежного форума прошла по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова в сентябре 2017 года. Тогда события девяти площадок форума посетило около 3 тысяч человек из 44 муниципалитетов Прикамья. В феврале 2018 года состоялась зимняя сессия Молодежного форума. Эксперты и участники обсудили темы по трем направлениям: инновации и цифровая экономика, киберспорт и молодежные СМИ.