С жителями Мотовилихинского района Перми обсудят проект новой маршрутной сети

13:30 | 27.02.2019

Встреча с мотовилихинцами запланирована на четверг, 28 февраля. Горожан ждут в 18:00 в школе №112 «Город дорог» (ул. Дружбы, 18). Встреча предполагает получение обратной связи от жителей Мотовилихи по проекту изменений маршрутной сети.



Напомним, сейчас в столице Прикамья обсуждается проект новой транспортной модели. Планируется, что изменения преимущественно произойдут в 2020 году. В ряде районов такие встречи состоялись, впереди мероприятия в Свердловском и Ленинском районах. Также пермяки могут направлять обращения и пожелания в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50 и электронной почте mail@gortransperm.ru.