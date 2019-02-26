В Перми открылся новый спортивный комплекс с бассейном

13:06 | 27.02.2019

В краевой столице на ул. Сысольской, 10/5 открылся новый спортивный комплекс с бассейном. Общая площадь здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров, размер бассейна – 25 на 11 метров, сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края. В здании также находится спортивный зал, зал сухого плавания и медкабинет.



Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал важность развития спортивной инфраструктуры в регионе. «Наша конечная цель — создать необходимые условия, чтобы жители края, краевого центра, вне зависимости от места проживания, могли заниматься спортом», — подчеркивает глава региона.



Важно отметить, что новые бассейны не возводились в Перми последние 20 лет. Ожидается, что обновление инфраструктуры позволит вовлечь в занятия спортом большее число жителей региона.



По словам министра физической культуры и спорта Прикамья Владимира Епанова, в новом спорткомплексе созданы все условия и для достижения спортивных результатов, и просто для занятий физической культурой. «Я не буду говорить, насколько важно быть активным и здоровым, все это и так знают. Просто очень надеюсь, что этот комплекс станет еще одной точкой притяжения для жителей и откроет новые возможности для подрастающего поколения», — сказал Владимир Епанов.



В спортивном комплексе будут открыты отделения плавания и тяжелой атлетики (пауэрлифтинга) детской спортивной школы. В свободное время от занятий тренировочных групп желающие смогут посетить бассейн по разовым и абонементным визитам.



Бассейн также оборудован для маломобильных групп населения: выделены отдельные раздевалки и душевые, приобретен мобильный подъемник, сделаны пандусы и поручни для удобства передвижения.



Напомним, это не первый спорткомплекс, построенный и открытый для посещения в этом году в Перми. В феврале состоялось официальное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Рекорд», расположенного на ул. Транспортной, 7/1. Кроме того, запланирована реконструкция стадиона «Гайва», после чего он сможет принимать соревнования федерального уровня.