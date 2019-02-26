Пермский край одним из первых регионов подписал соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ

13:02 | 27.02.2019

Пермский край вошел в число первых регионов, с которыми институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Соглашения о взаимодействии также подписаны с Республикой Татарстан, Саратовской и Ивановской областями.



В рамках документа представители ДОМ.РФ будут оказывать информационно-аналитическую поддержку региону и местным застройщикам по изменениям в федеральном законе №214.



Банк ДОМ.РФ будет анализировать проекты жилищного строительства при предоставлении проектного финансирования, оценивать уровень кредитоспособности проектов и соответствия проектов и застройщиков требованиям законодательства. При этом институт ДОМ.РФ будет принимать решения о предоставлении поручительства по таким кредитам. Также для повышения доступности жилья Банком ДОМ.РФ предусмотрена реализация в Прикамье программ ипотечного кредитования.



Институт ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ планируют заключить аналогичные соглашения о сотрудничестве и с другими регионами, в которых ожидается переход наибольшего объема строительства на механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу.