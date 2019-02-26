В 2018 году пермские теплоэнергетики отключили от тепла более 300 коммерческих потребителей-должников

12:26 | 27.02.2019

В минувшем году в Перми к более чем 300 коммерческим потребителям были применены меры по отключению от услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Нерадивые коммерсанты не оплатили энергоресурс на сумму почти 100 млн рублей задолженности. Для восстановления подачи тепла неплательщики были вынуждены погасить долг и выплатить пени, а также компенсировать энергетикам затраты на демонтаж и повторное подключение к тепловой сети.



Отключения производятся в полном соответствии с законодательством, предусматривающим применение санкций в отношении юридических лиц за просрочку платежа. Работы по отключению предусматривают ограничение или отключение подачи теплоносителя в тепловой камере или на теплоузле. Также применяется демонтаж разводящих тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение помещений, которые занимают должники, и установка запорной арматуры. Таким образом, в отопительный период такие объекты становятся непригодными к эксплуатации и ведению коммерческой деятельности.



В 2019 году работа по повышению платежной дисциплины коммерческих потребителей будет продолжена, отмечает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков: «В наших планах – прекращение подачи ресурса всем потребителям, имеющим задолженность на 1 января 2019 года, а также всем, кто допустит просрочку платежей за два расчетных периода».