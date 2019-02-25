Пермь присоединилась ко всероссийскому полумарафону Забег.рф

20:15 | 26.02.2019

19 мая 2019 года в Перми впервые пройдет всероссийский полумарафон Забег.рф, организуемый в России уже третий год подряд.



Организаторы любительского забега в столице Прикамья — сообщество Первое Пермское Беговое — отмечают, что дистанции пройдут как по центральным улицам, так и по исторической части города. На протяжении всей трассы бегунам будут доступны точки питания, вода, поддержка болельщиков, а также музыкальное сопровождение.



Участников забега ждут 4 дистанции различной сложности: для новичков, любителей и профессионалов — 5 км, 10 км и полумарафон, а также трасса на 2 км для юных участников. Каждый участник получит памятную медаль финишера и футболку с символикой Забег.РФ.



Всего за звание «Беговой столицы» России поборются 20 городов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Южно-Сахалинска, в которых одновременно на беговые трассы выйдут 250 тысяч человек.



По словам министра физической культуры и спорта Пермского края Владимира Епанова, в Пермском крае планомерно и целенаправленно идет развитие массового спорта. «Лыжные гонки, забеги и регулярные соревнования по другим видам спорта становятся все более популярными, — отметил глава минспорта. — Организаторы забега обещают участникам интересный маршрут и настоящий спортивный фестиваль. Забег станет отличной возможностью открыть беговой сезон, чтобы в сентябре уверенно подойти к Пермскому международному марафону».



Напомним, 9 февраля в Пермском крае состоялась Открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В ней приняли участие 25 тысяч человек. Кроме того, в Перми ежегодно в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» проходит Международный пермский марафон. В 2018 году в нем пробежали свыше 7,2 тысячи человек.



Подробная информация – на сайте регистрации: russiarunning.com.