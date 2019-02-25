Молодежный форум готовится принять более 1300 участников

20:02 | 26.02.2019

Завершена регистрация на зимнюю сессию Молодежного форума Пермского края. На мероприятия форума, который пройдет 27 и 28 февраля, зарегистрировались более 1300 пермяков и гостей краевого центра. Напомним, площадкой зимней сессии станет завод им. Шпагина.



Форум станет прикладной площадкой для реализации потенциала молодежи Пермского края. «Конвейер проектов» пройдет в рамках «нулевого» дня форума (27 февраля) по двум направлениям: «Бизнес и инновации» и «Социальные проекты». Молодые люди, заявившиеся на форум со своими проектами, получат возможность не только презентовать их, но и в дальнейшем реализовать свои идеи на практике, получив краевой грант. Также каждый сможет получить консультацию по своему проекту у федеральных и региональных экспертов форума, приглашенных гостей.



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, форум задумывался в первую очередь, чтобы рассказать молодежи о возможностях самореализации, об интересных и полезных региональных проектах, а также чтобы вовлечь молодых людей в разработку и реализацию этих проектов.



«Форум – это еще и возможность узнать о том, что происходит не только в крае, но и в стране, познакомиться с современными трендами в отраслях, – отметил глава Прикамья. – Для этого мы всегда стараемся привлечь интересных спикеров. На этот раз среди них будут лидеры молодежной среды, деятели науки и искусства, предприниматели. Кроме того, в этом году запланировано 6 тематических площадок, это в два раза больше, чем прошлой зимой. Нововведение – конвейер проектов, на сегодняшний момент заявлено около 40 разработок молодых специалистов по направлению «Бизнес-инновации» и «Социальные проекты».



Программа основного дня форума будет наполнена воркшопами и прикладными площадками в сфере проектирования в различных сферах от бизнеса до культурной индустрии, событийного волонтерства, внешнего и внутреннего туризма, молодежных медиа. Спикерами форума выступят молодые предприниматели, дипломаты, блогеры, государственные деятели и деятели искусства — те, кто каждый день открывает новое, находит и воплощает смелые идеи, создает тренды.



С программой зимней сессии форума этого года можно ознакомиться по ссылке: https://permfest.timepad.ru/event/889045/.



Напомним, первая сессия Молодежного форума прошла по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова в сентябре 2017 года. Тогда события девяти площадок форума посетило около 3 тысяч человек из 44 муниципалитетов Прикамья. В феврале 2018 года состоялась зимняя сессия Молодежного форума. Эксперты и участники обсудили темы по трем направлениям: инновации и цифровая экономика, киберспорт и молодежные СМИ.