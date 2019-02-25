Пермские школьники сразятся в турнире по баскетболу

19:41 | 26.02.2019

1 марта в 15:00 в спорткомплексе «Победа» торжественно откроется турнир по баскетболу среди школьных команд в рамках проекта «С Думой о детях».



Спортивное мероприятие между пермскими школьниками состоится впервые в рамках проекта. Турнир добавлен в программу по многочисленным просьбам ребят.



В баскетбол сыграют 32 команды пермских школ, участникам от 15 до 18 лет. На базе пермских школ №3, 49, 55, 59 со 2 по 30 марта пройдут промежуточные игры. Финал и торжественное подведение итогов турнира состоятся 6 апреля в школе №32.