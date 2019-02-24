Губернатор Прикамья начал серию встреч с главами объединенных территорий

16:40 | 26.02.2019

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с главой Горнозаводского городского округа Александром Афанасьевым. Эта встреча стала первой из восьми запланированных с главами объединившихся в 2018 году муниципалитетов. Максим Решетников отметил, что, судя по обращениям жителей, наиболее остро в городском округе стоят вопросы по содержанию и ремонту дорог, расселению аварийного жилья и в сфере ЖКХ.



«Важно, что решение этих задач обеспечено софинансированием из краевого бюджета. Так, на ближайшие три года запланировано направить 51 миллион рублей на приведение в порядок сети водоснабжения, – отметил Максим Решетников. – Но выделить деньги – не значит автоматически решить вопрос. Теперь дело за вами: надеюсь, что сможете правильно выстроить управленческие процессы. Рассчитываю на вас и на вашу команду. Главная задача – чтобы жители оценили плюсы объединения территорий, ощутили изменения к лучшему».



Глава Прикамья отметил, что в ближайшие два года предполагается направить 85,8 млн рублей. На эти средства запланировано отремонтировать улицы в 7 населенных пунктах, провести ремонт участков дороги «Горнозаводск – граница Свердловской области». Эта дорога имеет стратегическое значение для региона, она соединяет Пермский край со Свердловской областью и Ханты-Мансийским автономным округом. Состояние транспортной инфраструктуры важно и для развития промышленности, например, Сарановских шахт и ПАО «Горнозаводскцемент».



По словам Александра Афанасьева, в округе предстоит проделать работу, которая должна была быть выполнена еще 10 лет назад. «Самые большие проблемы у нас в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы готовим проекты по приведению в порядок сетей тепло- и водоснабжения. Проблемные точки – это поселок Теплая гора по водоснабжению, по теплоснабжению – поселок Пашия. Мы должны максимально продуктивно поработать в сфере ЖКХ, но другие вопросы мы не оставим. Это и инициативное бюджетирование, и комфортная городская среда, и приведение в нормативное состояние социальной инфраструктуры, – подчеркнул глава Горнозаводского городского округа. – Да, нам предстоит очень много работы, но объединение – это правильное решение жителей и депутатов Земского собрания. Без него нам было бы куда сложнее».



В завершение встречи губернатор передал главе городского округа обращения граждан, направленные через портал «Управляем вместе» и Инстаграм, поручив оперативно решить все вопросы. Кроме того, глава региона поручил Александру Астафьеву чаще общаться с жителями поселений, узнавать у них напрямую, что нужно сделать, какие проблемы решить в первую очередь.



Напомним, объединение Горнозаводска и Горнозаводского муниципального района прошло в июне 2018 года.



В 2019 году из дорожного фонда Пермского края планируется направить 40,8 млн рублей на ремонт дорог городского округа протяженностью 7,558 км. В этом году будет выполнен ремонт ул. Школьная в городе Горнозаводске (протяжённость 2,47 км), участок дороги «Горнозаводск - Кусье-Александровский» (протяженность 0,7 км), ул. Гагарина в поселке Средняя Усьва, ул. Зеленая в поселке Теплая Гора, ул. Ермакова (от д. №1 до д. № 15) и ул. Курганская (от д. № 3 до д. № 13) в поселке Старый Бисер, ул. Пионерская, ул. Свободы, ул. Комсомольская в поселке Кусье-Александровский, ул. Луначарского (от ул. Ленина до ул. Красноармейская) в поселке Пашия, а также ул. 8 Марта в поселке Сараны.