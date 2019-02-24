Пермский аэропорт в январе увеличил пассажиропоток на 9,3%

15:45 | 26.02.2019

За первый месяц 2019 года международный аэропорт «Пермь» обслужил 107 713 пассажиров. Это на 9,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за январь 2019 года совершено 553 вылета.



Основной объем перевозок приходится на внутренние воздушные линии. Рост к январю прошлого года составил 6%: в этом январе внутренними перелетами воспользовались 92 748 человек. Самые востребованные направления – Москва, Санкт-Петербург и Сочи.



14 965 человек слетали в январе из Перми за границу. Это на 13,1% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Самыми популярными международными направлениями стали Тбилиси, Нячанг и Паттайя.