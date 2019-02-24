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Пермь: новости дня


 

15:19 | 26.02.2019

Подготовка к весеннему половодью в Прикамье завершится к апрелю

Состоялось заседание комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пермского края под председательством губернатора Максима Решетникова. На встрече члены комиссии обсудили готовность региона к предстоящему половодью и паводкам. Открывая заседание, глава Прикамья отметил, что в прошлом году в Пермском крае и весеннее половодье, и период дождевых паводков прошли в штатном режиме. Во многом это стало возможным благодаря принятым профилактическим мероприятиям, в частности, привели в порядок и укрепили гидротехнические сооружения (ГТС), дамбы.

По прогнозам ГУ МЧС России по Пермскому краю, в этом году в зону возможного затопления в период весеннего половодья могут попасть 110 населенных пунктов в 36 территориях Прикамья. По словам Максима Решетникова, последствия от половодья в этом году могут оказаться серьезными, именно поэтому подготовку к сезону паводков необходимо вести заранее.

На сегодня уже завершен капремонт ГТС пруда в деревне Полуденной Пермского района и проведены дноуглубительные работы на реке Иньве в Кудымкаре. Также в этом году планируется завершить реконструкцию и капремонт ГТС еще в четырех территориях — поселках Юго-Камский, Усть-Качка, Кормовище города Лысьвы, Верх-Юсьва. Также будет продолжен капремонт гидротехнических сооружений в трех территориях — в Суксунском, Уинском и Кудымкарском районах, и начнется реконструкция участка защитной дамбы в Кунгуре.

«Объем финансирования всех противопаводковых мероприятий остается на уровне прошлого года – почти 200 млн рублей, — заявил губернатор. — Коллег из центра по гидрометеорологии и минприроды прошу до 25 марта представить подробный прогноз по ситуации в бассейнах рек, чтобы у рабочей группы была возможность откорректировать план мероприятий, который мы сегодня утвердим. МЧС и минприроды прошу взять ситуацию под контроль и привлечь к работе глав муниципальных образований. Самое главное — оперативность и своевременность решения вопросов на местах».

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в феврале 2019 года ряд показателей, влияющих на характер развития половодья, находится выше нормы. В частности, на объемы паводка могут повлиять лед, толщина которого в этом году больше обычного, а также влажность почвы, которая в зависимости от территории превышает норму на 10-50% из-за обилия осадков летом. Как поясняют эксперты, низкого уровня воды в половодье ждать не стоит. Кроме того, до окончательного формирования максимальных влагозапасов больше месяца, и ситуация может существенно измениться.

Глава министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Килейко подчеркнул, что подготовка к весеннему половодью 2019 года была частично начата в сентябре-ноябре 2018 года. Ведомство проверило 10 потенциально опасных ГТС прудов и защитных дамб. По итогам проверки собственникам были даны указания по устранению временных недоработок.

Сейчас, по словам министра, важно контролировать выполнение подготовительных мероприятий. Противопаводковая рабочая группа будет следить за развитием паводковой обстановки, чтобы оперативно отреагировать в случае ее ухудшения.

По словам начальника главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрея Бабинцева, если снегозапас (общее количество воды в твердом и жидком виде, содержащееся в рассматриваемый момент времени в снежном покрове. — Прим. ред.) останется в таких же параметрах, что и сейчас, то никаких чрезвычайных происшествий не произойдет. «Конечно, силы и средства готовим к наихудшему сценарию, еще раз идет смотр всех территорий, — рассказал Андрей Бабинцев. — На март запланировано заслушивание всех территорий о готовности».

© «Вечерние Ведомости»

 


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