Проект новой маршрутной сети обсудят с жителями Орджоникидзевского района Перми

13:57 | 26.02.2019

27 февраля в 18:00 в школе №101 (улица Репина, 12) пройдет встреча с жителями Орджоникидзевского района, посвященная грядущим изменениям в маршрутной сети. Горожане смогут поделиться мнениями о проекте. Сами изменения запланированы преимущественно на 2020 год.



Напомним, встречи, посвященные проекту новой транспортной модели, планируется провести в каждом районе Перми. В нескольких районах презентации проекта уже состоялись. Также обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50 и на почту mail@gortransperm.ru.