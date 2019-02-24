В Перми штрафуют компании, оставляющие снег на территории общего пользования

13:42 | 26.02.2019

В районах Перми усилен контроль за вывозом снега с территорий хозяйствующих субъектов. К тем, кто не делает этого вовремя, применяют меры административного воздействия.



Хозяйствующие субъекты должны самостоятельно убирать снег с прилегающих территорий. В период снегопадов администрации районов особенно следят за этим. Однако зачастую компании, убрав снег с крыши своего здания, не вывозят его на снежные полигоны, а сбрасывают на городские земли – на обочину, в парковочные зоны или к тротуарам.



За такие нарушения правил благоустройства к хозсубъектам применяются меры административного воздействия, эти адреса включаются в план для повторной проверки.



Так, в ходе контрольного рейда администрации Свердловского района были зафиксированы ледяные свесы с центрального теплового пункта по улице Вижайской, 18а, принадлежащего ООО «Пермская сетевая компания». В отношении ООО «ПСК» был составлен протокол об административном правонарушении. После этого компания почистила кровлю и фасад ЦТП.



Также при обследовании территории специалисты администрации Свердловского района 25 февраля выявили факт сброса снега с земельного участка по улице Героев Хасана, 41 на муниципальную территорию. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению этого административного правонарушения. В последующем в отношении виновных составят административный протокол, а также направят требование о вывозе снега на снегосвалку и приведении территории в порядок.



В ходе рейдов в Дзержинском районе проверено 46 стационарных и нестационарных торговых объектов – торговые центры «Базар», «Славяновский плаза», «Крисанова, 19», «Парк Авеню», «Земляника», «Караван», «Времена года» и другие. Нарушений выявлено не было. Также обследованы автостоянки открытого типа на шоссе Космонавтов, 57 и 72, улице Крылова, 38, проспекте Парковом, 45в, улице Есенина, 5/2, их территории также находились в порядке.



Иная ситуация сложилась по улице Мильчакова, 14 и улице Екатерининской, 163, где универмаг «Абсолют» и дом быта «Новинка» складировали снег на прилегающей территории. Им выдали уведомления об устранении нарушений. В ближайшее время состоятся повторные проверки.