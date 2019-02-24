Прикамский лыжник завоевал «серебро» на чемпионате мира

13:01 | 26.02.2019

В австрийском Зеефельде продолжается 52 чемпионат мира по лыжным видам спорта. Свой вклад в командный зачет российской сборной внес также лыжник из Прикамья Глеб Ретивых. В командном спринте классическим стилем вместе со своим партнером Александром Большуновым они выиграли серебряную медаль. Эта награда стала четвертой в копилке сборной России.



Лишь на 1,88 секунды спортсменов из России обогнали норвежцы. Следом, спустя четыре секунды, подоспели итальянцы. Отметим, что на чемпионате в Зеефельде в этом году Глеб также добился бронзовой медали в спринте.