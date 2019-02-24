В Прикамье 400 учеников начальной школы обучат программированию

12:49 | 26.02.2019

В Перми на площадке детского технопарка «Кванториум Фотоника» министерство образования и науки Пермского края и Международная школа программирования для детей «Алгоритмика» подписали партнерское соглашение о реализации пилотного образовательного проекта «Цифровые навыки в начальной школе».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил необходимость обучения детей навыкам программирования и другим направлениям информационных технологий. «Высокотехнологичный мир – это уже реальность. «Цифра» расширяет наши возможности, дает шанс говорить на одном языке со всем миром, — отметил глава региона. — Сегодня любая сфера экономики и жизни работает с IT-технологиями. Пермский край должен научиться успешно конкурировать в этих условиях. Образованию в этом процессе отводится самая серьезная роль. Нам нужны кадры — смелые, активные и нацеленные на результат, готовые обеспечить прогресс. Важно, что в Пермском крае есть возможность готовить эти кадры уже со школы».



В рамках пилота, с 1 марта и до летних каникул, порядка 400 школьников 3-4 классов будут учиться цифровой и компьютерной грамотности, алгоритмическому мышлению и программированию на специально разработанной специалистами «Алгоритмики» платформе. Визуальное программирование развивает воображение ребенка и учит правильно ставить задачи, искать их решения в игровой форме. Помимо работы за компьютером дети будут рисовать, считать, придумывать и проектировать в группах, делать презентации. По окончании курса дети создадут собственный проект — игру, мультфильм или интерактивную книгу. Первыми в проект вошли 20 школ из Перми, Губахи, Лысьвы, Соликамска, Кунгура, Добрянского, Еловского, Карагайского, Куединского, Очерского, Чернушинского и Пермского муниципальных районов.



Основатель «Алгоритмики» Андрей Лобанов полагает, что «цифровые навыки и программирование — это навыки 21 века». «Очень хорошо, что в школах России математика и программирование преподаются на очень высоком уровне, — отмечает Андрей Лобанов. — Замечательно, что у нас появился шанс учить этим важным навыкам детей уже со школы. Это точно поможет им стать более успешными в будущем».



Подписание соглашения дало старт федеральной акции «Урок цифры». С 25 февраля по 3 марта 2019 года для прикамских школьников пройдут необычные уроки информатики на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Ученики с 1-го по 8-й класс в рамках урока будут слушать видеолекции и с помощью специального тренажера «обучать» робота трудиться в зоопарке. Для того, чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести «фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что сегодня школьники со всех сторон окружены информационными технологиями. «Одна из наших задач — помочь применять их безопасно и с пользой, научить понимать алгоритмы, сориентировать их в процессах цифровизации. Убеждена, что подобные акции помогают в достижении целей развития информационной грамотности и безопасности», — подытожила министр.



Ожидается, что в «Уроке цифры» примут участие более 60 тысяч школьников из 350 школ Пермского края. Напомним, в Пермском крае проект впервые был реализован в декабре прошлого года, тогда в акции приняло участие порядка 102 тысяч школьников.