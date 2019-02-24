Пермь: новости дня
12:21 | 26.02.2019
Снежные полигоны Перми приняли рекордное количество снега – около 718 тысяч кубометров
Февраль стал самым снежным зимним месяцем в Перми. По данным ГИС-центра ПГНИУ, с начала месяца выпало 61 мм осадков. Такое количество осадков составляет 205% от месячной нормы февраля. Последний раз такой снежный февраль синоптики фиксировали в 1995 году, тогда выпало 58 мм осадков, что составило 217% от месячной нормы.
В феврале подрядчики серьезно увеличили объемы вывозки снега. По информации управления внешнего благоустройства администрации Перми, за прошедшие сутки с территории города вывезено 17,2 тысячи кубометров снега, с начала зимнего содержания – около 718 тысяч кубометров снега. Для сравнения, в прошлом году в аналогичный период с улиц города было вывезено около 500 тысяч кубометров снега.
Количество техники, работающей на вывозке снега, остается на уровне пиковых снегопадов, - 300 единиц, ручную уборку осуществляет около 330 человек.
По информации МУП «Полигон», в городе работает 5 полигонов для складирования снега, для удобства вывоза снега из города они размещены в разных районах. Площадь всех снежных полигонов составляет порядка 54 га, они могут вместить до 3 млн кубометров снега. Самый большой снежный полигон расположен на Сылвенском тракте, его площадь составляет 16,7 га, в районе Адищевской ТЭЦ – 12,7 га, на улице Промышленной – 10,5 га, в Камской долине – 9,6 га, на улице Магистральной – 4,5 га.
После усиления административной работы в отношении УК, ТСЖ, торговых центров, допустивших наличие снега на крышах и своих территориях, началась работа по устранению нарушений. Хозсубъекты организовали очистку крыш и своих территорий. Однако зачастую снег, сброшенный с кровель или собранный в валы, вместо вывоза остается складированным на тротуаре. Администрации районов штрафуют юрлица и заставляют устранить нарушение. Если процесс затягивается, подрядчики, работающие с районами по контракту на содержание, вывозят кучи снега, а юрлицу выставляется претензия.
По информации департамента ЖКХ, за прошедшую неделю сотрудниками департамента и МКУ «Городская коммунальная служба» было обследовано 6255 зданий – многоквартирных домов и административных зданий. Так, было выявлено 678 нарушений состояния дворов и 1452 нарушения состояния кровли. Повторные обследования показали, что процент устранения нарушений составляет порядка 80%. По остальным нарушениям в отношении хозяйствующих субъектов применяются меры административного воздействия. Кроме того, по 125 адресам информация направлена в прокуратуру и по 24 адресам – в ИГЖН для принятия мер.
Также о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов в сфере благоустройства можно сообщить по телефону: 212-78-01 (режим работы АТИ: с 09:00 до 18:00 в пн-чт, с 09:00 до 17:00 в пт, обед с 13:00 до 14:00).
© «Вечерние Ведомости»
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